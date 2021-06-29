«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на вторник, 29 июня. Заработная плата от 800 до 1740 рублей.
1630−1740 рублей
Директор магазина (аг. Гацук)
Образование: среднее специальное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы — 1 год.
Наниматель: ЗАО «Доброном».
От 1500 рублей
Дорожники со своим инструментом
Образование: среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы -от 1 года
- не пьющие, знающие свою работу и весь технологический процесс.
Наниматель: ИП Казаков А.А.
От 1500 рублей
Фармацевт/провизор
Образование: законченное высшее или среднее специальное по специальности «Фармация», дополнительное обучение в области продаж — приветствуется.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- знание фармакологии, фармакотерапии, законодательства в сфере реализации лекарственных препаратов;
- знание ассортимента лекарственных средств в аптеке, умение грамотно проконсультировать покупателя по вопросам выбора и применения препаратов;
- умение проявить заботу о покупателе, выслушать и грамотно предложить наиболее
эффективные лекарственные средства, а также альтернативный и дополнительный выбор препаратов, БАДов, косметики и средств медицинского назначения;
- профессиональная ответственность и дисциплина, ориентированность на результат, готовность к обучению и профессиональному развитию;
- способность работать в команде, честность и порядочность, доброжелательность в коммуникациях с покупателями и коллегами.
Наниматель: ООО «Фарммаркет-плюс».
350−1500 рублей
Швея
Образование: среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- хорошее зрение.
Наниматель: ООО «Гранд-Партнер».
От 1282 рублей
Заведующий производством
Образование: высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы — 3 года.
Наниматель: ООО «Санта Ритейл».
От 1250 рублей
Начальник пункта
Образование: среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- права категории B;
- опыт работы на складе желателен;
- ответственность и исполнительность обязательны.
Наниматель: «Автолайтэкспресс».
1200 рублей
Главный технолог
Образование: высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы — не менее 5-ти лет.
Наниматель: ОАО «Слуцкая мебельная фабрика».
От 1100 рублей
Заместитель начальника учреждения по организации труда
Образование: высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы — от 3-х лет.
Наниматель: лечебно-трудовой профилакторий № 3.
От 1000 рублей
Мастер
Образование: среднее специальное или высшее по специальности «ПГС», приветствуется наличие квалификационного аттестата РУП «Белстройцентр».
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы — не менее 2-х лет.
Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».
От 800 рублей
Диспетчер РБУ
Образование: не указано.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- желателен опыт работы в области логистики, call-center, специалиста по работе с клиентами;
- опытный ПК-пользователь;
- внимательность;
- высокая обучаемость;
- организованность, ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, вежливость в общении.
Наниматель: ООО «Ситибетонстрой».