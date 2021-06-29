«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на вторник, 29 июня. Заработная плата от 800 до 1740 рублей.

1630−1740 рублей

Директор магазина (аг. Гацук)

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Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы — 1 год.

Наниматель: ЗАО «Доброном».



От 1500 рублей

Дорожники со своим инструментом

Образование: среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы -от 1 года

не пьющие, знающие свою работу и весь технологический процесс.

Наниматель: ИП Казаков А.А.

От 1500 рублей

Фармацевт/провизор

Образование: законченное высшее или среднее специальное по специальности «Фармация», дополнительное обучение в области продаж — приветствуется.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

знание фармакологии, фармакотерапии, законодательства в сфере реализации лекарственных препаратов;

знание ассортимента лекарственных средств в аптеке, умение грамотно проконсультировать покупателя по вопросам выбора и применения препаратов;

умение проявить заботу о покупателе, выслушать и грамотно предложить наиболее

эффективные лекарственные средства, а также альтернативный и дополнительный выбор препаратов, БАДов, косметики и средств медицинского назначения;

эффективные лекарственные средства, а также альтернативный и дополнительный выбор препаратов, БАДов, косметики и средств медицинского назначения; профессиональная ответственность и дисциплина, ориентированность на результат, готовность к обучению и профессиональному развитию;

способность работать в команде, честность и порядочность, доброжелательность в коммуникациях с покупателями и коллегами.

Наниматель: ООО «Фарммаркет-плюс».

350−1500 рублей

Швея

Образование: среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

хорошее зрение.

Наниматель: ООО «Гранд-Партнер».

От 1282 рублей

Заведующий производством

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы — 3 года.

Наниматель: ООО «Санта Ритейл».

От 1250 рублей

Начальник пункта

Образование: среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

права категории B;

опыт работы на складе желателен;

ответственность и исполнительность обязательны.

Наниматель: «Автолайтэкспресс».

1200 рублей

Главный технолог

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы — не менее 5-ти лет.

Наниматель: ОАО «Слуцкая мебельная фабрика».

От 1100 рублей

Заместитель начальника учреждения по организации труда

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы — от 3-х лет.

Наниматель: лечебно-трудовой профилакторий № 3.

От 1000 рублей

Мастер

Образование: среднее специальное или высшее по специальности «ПГС», приветствуется наличие квалификационного аттестата РУП «Белстройцентр».

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы — не менее 2-х лет.

Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».

От 800 рублей

Диспетчер РБУ

Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

желателен опыт работы в области логистики, call-center, специалиста по работе с клиентами;

опытный ПК-пользователь;

внимательность;

высокая обучаемость;

организованность, ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, вежливость в общении.

Наниматель: ООО «Ситибетонстрой».