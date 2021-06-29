«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на вторник, 29 июня. Заработная плата от 800 до 1740 рублей.

1630−1740 рублей

Директор магазина (аг. Гацук)

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Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы — 1 год.

Наниматель: ЗАО «Доброном».

От 1500 рублей

Дорожники со своим инструментом

Образование: среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы -от 1 года
  • не пьющие, знающие свою работу и весь технологический процесс.

Наниматель: ИП Казаков А.А.

От 1500 рублей

Фармацевт/провизор

Образование: законченное высшее или среднее специальное по специальности «Фармация», дополнительное обучение в области продаж — приветствуется.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • знание фармакологии, фармакотерапии, законодательства в сфере реализации лекарственных препаратов;
  • знание ассортимента лекарственных средств в аптеке, умение грамотно проконсультировать покупателя по вопросам выбора и применения препаратов;
  • умение проявить заботу о покупателе, выслушать и грамотно предложить наиболее
    эффективные лекарственные средства, а также альтернативный и дополнительный выбор препаратов, БАДов, косметики и средств медицинского назначения;
  • профессиональная ответственность и дисциплина, ориентированность на результат, готовность к обучению и профессиональному развитию;
  • способность работать в команде, честность и порядочность, доброжелательность в коммуникациях с покупателями и коллегами.

Наниматель: ООО «Фарммаркет-плюс».

350−1500 рублей

Швея

Образование: среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • хорошее зрение.

Наниматель: ООО «Гранд-Партнер».

От 1282 рублей

Заведующий производством

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы — 3 года.

Наниматель: ООО «Санта Ритейл».

От 1250 рублей

Начальник пункта

Образование: среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • права категории B;
  • опыт работы на складе желателен;
  • ответственность и исполнительность обязательны.

Наниматель: «Автолайтэкспресс».

1200 рублей

Главный технолог

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы — не менее 5-ти лет.

Наниматель: ОАО «Слуцкая мебельная фабрика».

От 1100 рублей

Заместитель начальника учреждения по организации труда

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы — от 3-х лет.

Наниматель: лечебно-трудовой профилакторий № 3.

От 1000 рублей

Мастер

Образование: среднее специальное или высшее по специальности «ПГС», приветствуется наличие квалификационного аттестата РУП «Белстройцентр».

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы — не менее 2-х лет.

Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».

От 800 рублей

Диспетчер РБУ

Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • желателен опыт работы в области логистики, call-center, специалиста по работе с клиентами;
  • опытный ПК-пользователь;
  • внимательность;
  • высокая обучаемость;
  • организованность, ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, вежливость в общении.

Наниматель: ООО «Ситибетонстрой».