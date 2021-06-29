Сергей Щелкун из Слуцка три года назад занялся редким для Беларуси бизнесом: он выращивает улиток на мясо. Пока что предприниматель выращивает только первую партию моллюсков.

Сергей рассказал «Кур'еру», сколько усилий и средств требуют улитки, насколько они прихотливые и чем полезно их мясо.

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Как мечту превратил в реальность

Сергей Щелкун говорит, что давно мечтал разводить улиток, такая мысль к нему пришла ещё лет 15 назад.

«Знакомые, приезжающие из-за границы, рассказывали про улиточные фермы. Уже тогда зародилась эта идея, — говорит Сергей. — Однажды я побывал на улиточной ферме „Ратов“ в Гродненской области. Посмотрел, вник в это занятие, и мне очень понравилось. Решил всё же попробовать».

Специально для улиточной фермы семья Сергея купила дом в Залядье. Говорит, что растит улиток на той же земле, где их в прошлые века растили владельцы усадьбы Доманских. «Даже их яблони ещё здесь остались. И на каждой бывшей панской усадьбе есть улитки», — добавляет он.

Место выбрано неслучайно. Вокруг улиточной фермы должна быть чистая зона. В радиусе одного километра не должно быть ни коровников, ни свинарников, ни даже асфальта.

Участок, выкупленный предпринимателем, был заброшенным и заросшим.

«Здесь был дремучий лес, — говорит Сергей. — Полгода мы только вырезали деревья, корчевали пни. Потихоньку, думаю, наведём красоту».

Как растят улиток

Улиток Сергей выращивает на своём участке и просто в лесу.

«Маленьких расселяем в природу, а потом их забираем. Они живут в траве. В лесу никуда не уходят, любят место, где их рассадили», — говорит фермер.

Чтобы улитки стали пригодными к употреблению, их нужно выращивать три года. Взрослых улиток сажают в ящики, где они проходят заключительную подготовку. Там их моют с помощью распыления, кормят капустой, морковью, фруктами. Рацион влияет на вкус улиточного мяса. Моллюски «из природы», по словам Сергея, жёсткие, в ящиках мясо улиток становится мягче. По вкусу улитки похожи на свиной язык, только лучше.

В середине лета улитки откладывают икру, которая тоже считается деликатесом. Для этого самок сажают на землю, и они выкапывают в ней ямку. Улиточная икра похожа на осетровую, но по качеству превосходит её в разы.

Сейчас на заключительном этапе около 20 тысяч особей.

Лёгкий ли это бизнес

Сергей говорит, что выращивать улиток в итоге намного дороже, чем бычков или свиней. Причём пока предприниматель только вкладывает деньги, а первый доход ждёт только в этом году. Надеется, что бизнес окажется рентабельным.

Ухаживать за улитками нужно весь день. «С ними — как с маленькими детьми, столько работы! Золотые улитки, бриллиантовые, — говорит фермер. — Они разговаривают даже. Ночью подходишь и слышишь. И, кажется, их понимаешь».

Улиточное мясо, по словам предпринимателя, очень дорогое. А икра стоит примерно так же, как и осетровая.

Эти продукты продаются и в Беларуси, но больше всего их, по словам Сергея, употребляют жители Европы. «Литва, Польша. Там большущие фермы на 100−200 тысяч улиток», — говорит он.

Мечты

Предприниматель мечтает в будущем построить такой же бизнес, как улиточная ферма «Ратов». Туда уже давно приезжают туристы, угощаются улиточным мясом.

«Думаю, белорусы распробуют этот деликатес, — говорит Сергей. — Ведь улиточное мясо — самый лучший афродизиак как для женщин, так и для мужчин. Улучшает здоровье, умственные способности».