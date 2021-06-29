Среди прочих дополнительных услуг «Кур'ер» предлагает своим посетителям фотопечать. У нас можно распечатать фото размеров от 10×15 см (А6) до 20×30 см (А4).

Редакционный отдел находится по адресу: Слуцк, улица Ленина, 128 (напротив Дома быта, сбоку от магазина «Лимон»).

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Прайс на фотографии

Цена на печать фотографий:

10×15 см (А6) — 60 копеек; срочная (до 15 минут) — 70 копеек;

— 60 копеек; (до 15 минут) — 70 копеек; 13×18 см — 90 копеек; срочная — 1 рубль 10 копеек;

— 90 копеек; — 1 рубль 10 копеек; 15×21 см (А5) — 1 рубль; срочная — 1 рубль 20 копеек;

— 1 рубль; — 1 рубль 20 копеек; 20×30 см (А4) — 3 рубля; срочная — 3 рубля 30 копеек.

Несрочный заказ выполняется в срок до 2 дней или по договорённости с клиентом.

Дополнительная работа с фотографией (добавление надписи, кадрирование и т. п. ) стоит 50 копеек за каждую фотографию.

) стоит 50 копеек за каждую фотографию. Дополнительная обработка фотографий (цвето-, светокоррекция, лёгкая ретушь) — 1 рубль за фотографию.

Работа с оператором по выбору файлов для печати с цифровых носителей (до 10 минут) — 80 копеек, за каждые последующие 5 минут — 50 копеек.

Обрезание фотокарточки по заказу клиента — 30 копеек.

При печати фотографий свыше 10 штук предоставляется скидка 10%, свыше 100 штук — 15%, свыше 200 штук — 20%.

Список других допуслуг «Кур'ера» и цены на них можно посмотреть ЗДЕСЬ.