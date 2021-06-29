Среди прочих дополнительных услуг «Кур'ер» предлагает своим посетителям фотопечать. У нас можно распечатать фото размеров от 10×15 см (А6) до 20×30 см (А4).
Редакционный отдел находится по адресу: Слуцк, улица Ленина, 128 (напротив Дома быта, сбоку от магазина «Лимон»).
Прайс на фотографии
Цена на печать фотографий:
- 10×15 см (А6) — 60 копеек; срочная (до 15 минут) — 70 копеек;
- 13×18 см — 90 копеек; срочная — 1 рубль 10 копеек;
- 15×21 см (А5) — 1 рубль; срочная — 1 рубль 20 копеек;
- 20×30 см (А4) — 3 рубля; срочная — 3 рубля 30 копеек.
Несрочный заказ выполняется в срок до 2 дней или по договорённости с клиентом.
- Дополнительная работа с фотографией (добавление надписи, кадрирование
и т. п.) стоит 50 копеек за каждую фотографию.
- Дополнительная обработка фотографий (цвето-, светокоррекция, лёгкая ретушь) — 1 рубль за фотографию.
- Работа с оператором по выбору файлов для печати с цифровых носителей (до 10 минут) — 80 копеек, за каждые последующие 5 минут — 50 копеек.
- Обрезание фотокарточки по заказу клиента — 30 копеек.
При печати фотографий свыше 10 штук предоставляется скидка 10%, свыше 100 штук — 15%, свыше 200 штук — 20%.
Список других допуслуг «Кур'ера» и цены на них можно посмотреть ЗДЕСЬ.