В прошедшем учебном году золотые и серебряные медали получили 626 выпускников Минской области. В Солигорском районе 69 золотых и 2 серебряные, в Молодечненском — 62 и 2, в Борисовском — 55 и 6, а Слуцком — 40 и 2.



Об этом сообщает БелТА.

В Минской области в этом году обучение в школе завершили более 7,1 тыс. одиннадцатиклассников.

Среди них аттестаты об общем среднем образовании особого образца вместе с золотыми медалями получили 583 человека, а с серебряными — 43 выпускника.

Свидетельства о получении общего базового образования вручены более 13,9 тыс. девятиклассников. Из них с отличием окончили учёбу 890 человек.

Похвальными листами за изучение отдельных предметов награждены более 1400 парней и девушек.

В ТЕМУ. Как на набережной Слуцка выпускники, которые получили золотые и серебряные медали, высадили аллею. Фото.