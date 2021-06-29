Акция «Платите меньше» в МТС ТВ: скидка на услугу «TV Box», тариф «Безлимитище+» и ТВ-приставку

В МТС стартовала акция «Платите меньше». При подключении услуги «TV Box"* в МТС ТВ клиенты получат скидку в течение первых 90 дней на просмотр 85 телеканалов, а также дополнительные бонусы — скидку на покупку ТВ-приставки и абонплату тарифа «Безлимитище+».

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Стоимость пакета «TV Box» в рамках акции составляет 15 рублей одним платежом за первые 90 дней, с 91-го дня — 10,50 рубля за каждый 30-дневный период.

Помимо скидки на услугу абоненты могут получить скидку на 3 SIM-карты в рамках тарифа «Безлимитище+». Стоимость ежемесячной оплаты для SIM-карт, которые не участвуют в других акциях, составит 17,25 рубля.

Также пользователи услуги «TV Box» могут дополнительно приобрести телевизионную приставку за 35 рублей вместо 179,90 рубля.

Стать участником акции «Платите меньше» можно с помощью USSD-запроса *836# или обратиться в салон связи МТС.

Принять участие в акции можно по 31 октября 2021 года. Подробная информация — здесь.

*Услуга «Смарт ТВ"/"Смарт ТВ+» переименована в услугу «TV Box"/"TV Box+».

СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» УНП 800 013 732