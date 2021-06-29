Cкидочная карта «Кур'ера» даёт право покупать товары и заказывать услуги со скидками уже у 44-х партнёров. Это слуцкие магазины, кафе, студии, предприниматели. Список постоянно пополняется. Полностью его можно посмотреть по ссылке.

Чтобы купить синюю карту «Кур'ера» за 7 рублей, нужно прийти в редакционный отдел (улица Ленина, 128) или заказать её по телефонам: (8044) 540 29 39, (8025) 959 29 90.

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А если вы придёте и подпишетесь на газету «Кур'ер» на срок от 3 месяцев или принесёте квитанцию за подписку на тот же срок, вы получите белую карту «Кур'ера» для подписчиков бесплатно. Эта карта даёт те же скидки, что и синяя, а ещё — дополнительные бонусы:

бесплатная ксерокопия и сканирование в редакции (до 10 шт. в месяц),

участие в конкурсах и мероприятиях для подписчиков.

Срок действия обеих карт — до 31 декабря 2021 года.

Приобрести карту и подписаться на газету «Кур'ер» можно по адресу: улица Ленина, 128. Режим работы: с понедельника по пятницу — с 8.30 до 17.00, обед — с 13 до 14 часов. Ждём вас.

Посмотрите, куда только в одном центре Слуцка можно зайти и получить скидку по карте «Кур'ера».