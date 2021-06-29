Фейерверк, шествие, концерты. Как Слуцк отметит одновременно День Независимости-2021 и День города (программа)

В субботу, 3 июля, пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню Независимости и Дню города Слуцка, сообщает «Слуцкі край».

9.20. Церемонии возложения венков и цветов к памятным знакам жертвам Слуцкого гетто, воинам-освободителям.

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Мемориальный комплекс

10.00. Митинг, посвящённый Дню Независимости. Сбор участников митинга в 9.40 на мемориальном комплексе.

Шествие участников митинга по ул.14-ти Партизан, ул. Ленина.

Церемония возложения цветов к памятнику Жукова, памятному знаку воинам-интернационалистам.

Центральная площадка (ГДК)

11.00. Театрализованное представление «Горад родны — праменьчык Радзімы».

Набережная Случи (улица Софии Слуцкой)

19.00. Концертная программа «Песни поколений» (обладатель грант-премии в области культуры Евгений Курчич, Минск).

19.45. Праздничный концерт «Квітней, мая Радзіма!».

22.55. Акция «Споём гимн вместе».

23.00. Праздничный фейерверк «Са святам, Беларусь!».

Улица Максима Богдановича (со стороны Слуцкого ЦДТ)

10.30. Детская интерактивно-развлекательная площадка «Территория радостей и сладостей» (Слуцкий центр детского творчества, Слуцкий эколого-биологический центр учащихся).

Центральная площадь города

9.00. Интерактивная выставочная площадка «Полустанки военной поры» (выставка военной техники, снаряжения, предметов одежды и быта из коллекции клуба «Автомир», Музея истории боевой и трудовой славы, ДОСААФ, Слуцкого центра туризма, Слуцкого центра технического и прикладного творчества учащейся молодёжи, фотозоны, мастер-классы, солдатский привал, полевой госпиталь).

Сквер (за Слуцким ЦДТ)

11.00. Выставка-презентация продукции предприятий района.

Улица Виленская (от здания «Белтелекома» в сторону парка)

10.00. Выставка сельскохозяйственной техники.

Галерея искусств им. В.С. Садина, Слуцкий краеведческий музей

10.00. Выставка «Была война, была Победа» (из фондов краеведческого музея).

Набережная Случи (со стороны улицы 8-е Марта).

12.00. Показательные выступления воспитанников судомодельного и авиамодельного кружков (Слуцкий центр технического и прикладного творчества учащейся молодежи).

Городской парк культуры и отдыха

12.00. Концертная программа «Песня мая — Беларусь» с участием творческих коллективов района.

10.30. Работа игровых, выставочных, интерактивных, спортивных площадок:

детская площадка «Игры нашего двора»;

фотоаллея «З гонарам у сэрцы»;

фотозона «Волшебное фото на память»;

ретро-площадка «Заведённый патефон» (военное караоке, мастер-класс по танцам «Ретро-микс»;

выставки, мастер-классы изделий декоративно-прикладного искусства народных умельцев «В подарок ветерану»;

выставка работ учащихся «Я рисую свой город»;

библиотечная лайт-площадка «Book & ДВИЖ» («книга и движение»

фотовыставка «Ради жизни на земле» (из фондов краеведческого музея);

фотовыставка «Ради жизни на земле» (из фондов краеведческого музея); танцевальная программа «Под старый граммофон»

турнир по шахматам, эстафета «Спортивный калейдоскоп».

16.00. Танцевальная программа «Любимые мелодии».

10.00. Работа торговых площадок.