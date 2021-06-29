«Человек должен обеспечить свои базовые потребности, а потом заниматься волонтёрством». Ещё одна случчанка высказалась про бесплатный труд

Задела за живое статья на сайте «Кур'ера» «А про деньги и спросить стыдно…». Там жительница Слуцка недоумевает, почему некоторые считают нормальным работать «за так».



Я принадлежу к поколению, которое мой 35-летний сын называет «безумными романтиками». Нас воспитывали альтруистами. Учили отдавать, а не брать. В моей истории на всё это накладывается почти 40-летняя работа в школе. Советским учителям про деньги по умолчанию нельзя было спрашивать. К тем, кто интересовался оплатой труда, приклеивалась нехорошая репутация.

Вышло так, что в статусе пенсионерки учусь предпринимательству. И вижу, что бизнес-леди, годящиеся мне в дочки, не понимают, как это можно работать бесплатно. Удивляются, когда люди с невысоким доходами занимаются безвозмездным трудом. Говорят, что человек должен обеспечить свои базовые потребности, а потом заниматься волонтёрством или благотворительностью. И эти девчонки правы. Никто ни в магазине, ни в аптеке не даст колбасы или таблетку бесплатно, если кто-то скажет, что он волонтёр.

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Помню разговор на рынке с дамой серебряного возраста. Она продавала саженцы садовой земляники. Я удивилась и сказала ей, что раздаю их бесплатно. Женщина ответила, что в своё время тоже не брала денег. Но когда заболела, никто не помог. С тех пор научилась ценить свой труд.

Жизненные уроки помогают осознать, что оплата любого труда — проявление уважения к человеку. Не надо стесняться той цены за труд, которую считаете нужной. В товар или услугу вложены знания, время, средства, ресурсы. И только вы знаете, чего это вам стоило. Почему другие люди должны оценивать ваши усилия? Не считают нужным оплатить в таком размере, дорого — пусть делают сами. Или ищут другие варианты. Не обесценивайте себя!

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