В Слуцке на 14 Партизан сбили мотоциклиста. Фотофакт

«Слуцкий автоканал» сообщает, что во вторник, 29 июня, в Слуцке на улице 14 Партизан напротив «Ямпольского» магазина сбили мотоциклиста. На месте работает «скорая». Официальной информации о ДТП и состоянии мотоциклиста пока нет.