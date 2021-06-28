Прошёл месяц с тех пор, как белорусы остались с минимумом чартеров: Египет, Турция — и на этом всё. Некоторых белорусов это не остановило, и они начали искать обходные пути на любимые курорты. О том, что из этого вышло, написал Onliner.

«После перелёта ещё четыре-пять часов на трансфере»

Ирина отдыхает в Болгарии с 2012 года.

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— В 2020 году тоже собирались лететь, но чартеров всё не было — появились они только в сентябре. В этом году приблизительно с 1 апреля начали обзванивать туроператоров, которые продают билеты. Подобрав самый выгодный вариант, мы оттягивали срок заключения договора. Но в одном из агентств случайно выяснилось, что на наши даты мало мест. И 18 мая, когда ничто не предвещало беды, мы оплатили 35% стоимости (1550 рублей) за шесть билетов Минск — Бургас — Минск.

А дальше были поток новостей о приостановке рейсов и дни в неопределённости: будут летать в этом сезоне в Болгарию или нет. Ирина до последнего верила, что 3 июля их рейс полетит. Поэтому турфирму она особо не беспокоила, хотя в то же время рассматривала варианты перелёта в Бургас из Киева. Билеты по этому маршруту стоили $ 720 плюс затраты на дорогу, ПЦР-тесты, гостиницу и так далее.

Но и этот маршрут оказался нереальным: через наземную границу с целью туризма выехать из Беларуси по-прежнему нельзя.

— На форумах читала, как добраться до Бургаса. Нашла вариант из Стамбула (слава богу, что хоть куда-то еще можно вылететь из Минска!). Ну и трансфер — 360 километров от Стамбула, что вполне терпимо с ребёнком (возможно), — описывает Ирина. — Раньше ездили на машине, и это вполне устраивало. Но теперь появился ребёнок, поэтому два-три дня в дороге не рассматривали. К тому же закрытые границы.

В итоге решили лететь с ребёнком в Стамбул, а оттуда добираться в Болгарию на трансфере.

Если билеты на чартер из Минска в Бургас на шестерых стоили € 1410, то теперь за дорогу до Стамбула пришлось заплатить € 1510. Ещё € 460 надо было доплатить за трансфер на микроавтобусе из аэропорта на курорт и обратно.

В итоге стоимость дороги на человека выросла на € 93. Кроме того, тем, у кого нет прививки, на обратном пути для въезда из Болгарии в Турцию нужен ПЦР-тест, а это ещё € 30—40 дополнительных трат.

— По времени вместо двух часов из Минска в Бургас теперь будем четыре часа лететь в Стамбул плюс четыре-пять часов трансфер. Моё отношение ко всему этому — всё очень грустно. Но отдыхать хочется.

«Дорога займёт почти весь день, но это лучше Турции и Египта»

Ещё одно любимое белорусами направление — Черногория. Прямой дороги туда теперь нет. Зато есть Стамбул, который для белорусов превратился в новый Вильнюс. Через турецкий аэропорт планирует лететь Александр, который собирается в Подгорицу в августе.

Из-за отмены чартеров стоимость перелёта у Александра выросла на треть. Прямой рейс, о котором теперь можно только мечтать, обошёлся бы в € 360, а билеты Минск — Стамбул — Подгорица стоили уже € 500. — Билеты — € 500, если брать через туркомпанию. До этого ездил в Turkish Airlines — там на эти же билеты цена была $ 770. Турфирмы выкупают блоки на самолётах Turkish Airlines — получается дешевле.

По времени поездка занимает целый день, в 10.30 — вылет из Минска, и в 19.30 мы будем в Черногории. Но я ездил на машине, а это два дня пути, так что пересадка длительностью четыре-пять часов в Стамбуле для меня не проблема.

В Черногории Александр был дважды и сделал для себя вывод: смысла брать тур в эту страну нет, можно самостоятельно забронировать жильё и взять в аренду авто. В этот раз тоже он собирается взять машину и отправиться на побережье.

Бюджет поездки по такой схеме составит около € 1000 на человека на 12 ночей.

— В Минске брал только билеты, дальше сам бронировал всё ещё зимой. Цены хорошие, если бронировать заранее. Как правило, потом бронь можно отменить без штрафов за месяц до поездки. Этим летом в Черногорию собирается и Кристина. Путь в Будву тоже теперь будет с пересадкой в Стамбуле.

— Долго обсуждали с парнем, поедем или нет: всё-таки стыковка будет часов шесть. В итоге получится где-то около десяти часов, может, даже чуть больше. Но сошлись на том, что потерпим.

Переплата тоже неприятная, конечно: на двоих получилось около € 500 за билеты. К тому же мы купили страховки от невылета, а это ещё € 100. Так что в итоге переплата вышла серьёзная.

Но совсем отказываться от отдыха не вариант, считает Кристина.

— Копили довольно долго, практически два года. В прошлом году собирались в Испанию, но не получилось из-за пандемии, везде был тотальный карантин. Хочется отдохнуть, конечно.

Как попасть в Грецию, Албанию и Тунис?

В одной из туркомпаний Onliner рассказали, что путешествие в Грецию в настоящее время возможно только со стыковкой в Стамбуле (и далее в Салоники или Афины).

— Это транзитный перелёт, туристы летят в рамках одной авиакомпании — Turkish Airlines, багаж регистрируется сразу до греческого аэропорта. С учётом того, что есть стыковка, время прямого перелёта и с пересадкой несопоставимо. Если прямой рейс летит два с половиной — три часа, то теперь дорога в сумме может занимать около десяти часов, потому что около шести может составлять стыковка в Стамбуле. Стараемся выбирать максимально удобные дневные стыковки. Удорожание полёта на человека может составить € 300—350. Как отдохнуть в Албании и Тунисе? В турфирмах считают, что в этом году пока лучше отказаться от этой идеи, и вот почему:

— Хотите полететь в Албанию любой ценой? Зачем это вам? Если в пакете на Черногорию прямой перелёт стоил € 240, то сейчас с пересадкой через Стамбул — € 500. В два раза дороже! Да, некоторые летят. Но на Албанию такого спроса нет.

В туркомпаниях объясняют это тем, что Албания была бюджетным направлением, куда можно было слетать вдвоём за € 800. Теперь из-за дорогого перелёта нет смысла отправлять туда туристов. С Тунисом тоже всё сложно.

— Есть ограничения, по прежнему маршруту летать в Тунис мы не можем, это понятно. Если попробовать облететь страны, которые закрыли небо, получится слишком большой крюк — представьте, как выросли бы цены. А лететь со стыковкой — это уже будет не тот Тунис, — считают представители турбизнеса.

Билеты в Албанию и Тунис «любой ценой» стоят в районе 3 тыс. белорусских рублей. Самым быстрым вариантом будет всё та же стыковка в Стамбуле. В поисках дешёвых билетов можно немного сэкономить, но ценники всё равно будут пугающими (как и перспектива трёх пересадок). И это перелёт в аэропорт Туниса, откуда ещё предстоит добраться непосредственно на курорт.

Для тех, кто не хочет слышать про пересадки: кроме Египта и Турции, по-прежнему есть прямые рейсы из Минска в Азербайджан, Армению, Грузию, Израиль, Казахстан, ОАЭ, Россию, Узбекистан.