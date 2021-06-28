Прошёл месяц с тех пор, как белорусы остались с минимумом чартеров: Египет, Турция — и на этом всё. Некоторых белорусов это не остановило, и они начали искать обходные пути на любимые курорты. О том, что из этого вышло, написал Onliner.

«После перелёта ещё четыре-пять часов на трансфере»

Ирина отдыхает в Болгарии с 2012 года.

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— В 2020 году тоже собирались лететь, но чартеров всё не было — появились они только в сентябре. В этом году приблизительно с 1 апреля начали обзванивать туроператоров, которые продают билеты. Подобрав самый выгодный вариант, мы оттягивали срок заключения договора. Но в одном из агентств случайно выяснилось, что на наши даты мало мест. И 18 мая, когда ничто не предвещало беды, мы оплатили 35% стоимости (1550 рублей) за шесть билетов Минск — Бургас — Минск.

А дальше были поток новостей о приостановке рейсов и дни в неопределённости: будут летать в этом сезоне в Болгарию или нет.

«Всё очень грустно. Но отдыхать хочется». Как теперь едут в Черногорию, Болгарию и на другие курорты, Слуцк
Фото: pexels.com
Ирина до последнего верила, что 3 июля их рейс полетит. Поэтому турфирму она особо не беспокоила, хотя в то же время рассматривала варианты перелёта в Бургас из Киева. Билеты по этому маршруту стоили $ 720 плюс затраты на дорогу, ПЦР-тесты, гостиницу и так далее.

Но и этот маршрут оказался нереальным: через наземную границу с целью туризма выехать из Беларуси по-прежнему нельзя.

— На форумах читала, как добраться до Бургаса. Нашла вариант из Стамбула (слава богу, что хоть куда-то еще можно вылететь из Минска!). Ну и трансфер — 360 километров от Стамбула, что вполне терпимо с ребёнком (возможно), — описывает Ирина. — Раньше ездили на машине, и это вполне устраивало. Но теперь появился ребёнок, поэтому два-три дня в дороге не рассматривали. К тому же закрытые границы.

В итоге решили лететь с ребёнком в Стамбул, а оттуда добираться в Болгарию на трансфере.

Если билеты на чартер из Минска в Бургас на шестерых стоили € 1410, то теперь за дорогу до Стамбула пришлось заплатить € 1510. Ещё € 460 надо было доплатить за трансфер на микроавтобусе из аэропорта на курорт и обратно.

В итоге стоимость дороги на человека выросла на € 93. Кроме того, тем, у кого нет прививки, на обратном пути для въезда из Болгарии в Турцию нужен ПЦР-тест, а это ещё € 30—40 дополнительных трат.

— По времени вместо двух часов из Минска в Бургас теперь будем четыре часа лететь в Стамбул плюс четыре-пять часов трансфер. Моё отношение ко всему этому — всё очень грустно. Но отдыхать хочется.

«Дорога займёт почти весь день, но это лучше Турции и Египта»

Ещё одно любимое белорусами направление — Черногория. Прямой дороги туда теперь нет. Зато есть Стамбул, который для белорусов превратился в новый Вильнюс. Через турецкий аэропорт планирует лететь Александр, который собирается в Подгорицу в августе.

Из-за отмены чартеров стоимость перелёта у Александра выросла на треть. Прямой рейс, о котором теперь можно только мечтать, обошёлся бы в € 360, а билеты Минск — Стамбул — Подгорица стоили уже € 500.

«Всё очень грустно. Но отдыхать хочется». Как теперь едут в Черногорию, Болгарию и на другие курорты, Слуцк
Фото: pexels.com
— Билеты — € 500, если брать через туркомпанию. До этого ездил в Turkish Airlines — там на эти же билеты цена была $ 770. Турфирмы выкупают блоки на самолётах Turkish Airlines — получается дешевле.

По времени поездка занимает целый день, в 10.30 — вылет из Минска, и в 19.30 мы будем в Черногории. Но я ездил на машине, а это два дня пути, так что пересадка длительностью четыре-пять часов в Стамбуле для меня не проблема.

В Черногории Александр был дважды и сделал для себя вывод: смысла брать тур в эту страну нет, можно самостоятельно забронировать жильё и взять в аренду авто. В этот раз тоже он собирается взять машину и отправиться на побережье.

Бюджет поездки по такой схеме составит около € 1000 на человека на 12 ночей.

— В Минске брал только билеты, дальше сам бронировал всё ещё зимой. Цены хорошие, если бронировать заранее. Как правило, потом бронь можно отменить без штрафов за месяц до поездки.

«Всё очень грустно. Но отдыхать хочется». Как теперь едут в Черногорию, Болгарию и на другие курорты, Слуцк
Фото: pexels.com
Этим летом в Черногорию собирается и Кристина. Путь в Будву тоже теперь будет с пересадкой в Стамбуле.

— Долго обсуждали с парнем, поедем или нет: всё-таки стыковка будет часов шесть. В итоге получится где-то около десяти часов, может, даже чуть больше. Но сошлись на том, что потерпим.

Переплата тоже неприятная, конечно: на двоих получилось около € 500 за билеты. К тому же мы купили страховки от невылета, а это ещё € 100. Так что в итоге переплата вышла серьёзная.

Но совсем отказываться от отдыха не вариант, считает Кристина.

— Копили довольно долго, практически два года. В прошлом году собирались в Испанию, но не получилось из-за пандемии, везде был тотальный карантин. Хочется отдохнуть, конечно.

Как попасть в Грецию, Албанию и Тунис?

В одной из туркомпаний Onliner рассказали, что путешествие в Грецию в настоящее время возможно только со стыковкой в Стамбуле (и далее в Салоники или Афины).

— Это транзитный перелёт, туристы летят в рамках одной авиакомпании — Turkish Airlines, багаж регистрируется сразу до греческого аэропорта. С учётом того, что есть стыковка, время прямого перелёта и с пересадкой несопоставимо. Если прямой рейс летит два с половиной — три часа, то теперь дорога в сумме может занимать около десяти часов, потому что около шести может составлять стыковка в Стамбуле. Стараемся выбирать максимально удобные дневные стыковки. Удорожание полёта на человека может составить € 300—350.

«Всё очень грустно. Но отдыхать хочется». Как теперь едут в Черногорию, Болгарию и на другие курорты, Слуцк
Фото: pexels.com
Как отдохнуть в Албании и Тунисе? В турфирмах считают, что в этом году пока лучше отказаться от этой идеи, и вот почему:

— Хотите полететь в Албанию любой ценой? Зачем это вам? Если в пакете на Черногорию прямой перелёт стоил € 240, то сейчас с пересадкой через Стамбул — € 500. В два раза дороже! Да, некоторые летят. Но на Албанию такого спроса нет.

В туркомпаниях объясняют это тем, что Албания была бюджетным направлением, куда можно было слетать вдвоём за € 800. Теперь из-за дорогого перелёта нет смысла отправлять туда туристов. С Тунисом тоже всё сложно.

— Есть ограничения, по прежнему маршруту летать в Тунис мы не можем, это понятно. Если попробовать облететь страны, которые закрыли небо, получится слишком большой крюк — представьте, как выросли бы цены. А лететь со стыковкой — это уже будет не тот Тунис, — считают представители турбизнеса.

Билеты в Албанию и Тунис «любой ценой» стоят в районе 3 тыс. белорусских рублей. Самым быстрым вариантом будет всё та же стыковка в Стамбуле. В поисках дешёвых билетов можно немного сэкономить, но ценники всё равно будут пугающими (как и перспектива трёх пересадок). И это перелёт в аэропорт Туниса, откуда ещё предстоит добраться непосредственно на курорт.

Для тех, кто не хочет слышать про пересадки: кроме Египта и Турции, по-прежнему есть прямые рейсы из Минска в Азербайджан, Армению, Грузию, Израиль, Казахстан, ОАЭ, Россию, Узбекистан.