Нотариусы проведут приёмы в деревнях Слуцкого района. Где и когда

В ІІІ квартале 2021 года (июль, август, сентябрь) нотариусы Слуцкой нотариальной конторы продолжат выезжать в агрогородки и деревни. Все приёмы будут проходить с 10 до 12 часов.

08.07.2021 — аг. Октябрь , ул. Советская, д. 32, Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел.: 4 15 05.

, ул. Советская, д. 32, Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел.: 4 15 05. 14.07.2021 — аг. Козловичи , ул. Центральная, д.18А, Колос Светлана Викторовна, тел.: 4 80 23.

, ул. Центральная, д.18А, Колос Светлана Викторовна, тел.: 4 80 23. 15.07.2021 — аг. Греск , ул. Школьная, д. 1, Мордвилко Ирина Викторовна, тел.: 4 80 21.

, ул. Школьная, д. 1, Мордвилко Ирина Викторовна, тел.: 4 80 21. 16.07.2021 — аг. Лядно , ул. М.Горького, д. 39, Геджати Елена Сергеевна, тел.: 4 80 20.

, ул. М.Горького, д. 39, Геджати Елена Сергеевна, тел.: 4 80 20. 21.07.2021 — д. Новые Рачковичи , ул. Центральная, д. 14, Саванович Наталья Владимировна, тел.: 5 37 09.

, ул. Центральная, д. 14, Саванович Наталья Владимировна, тел.: 5 37 09. 28.07.2021 — д. Беличи , ул. Центральная, д. 54, Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел.: 4 15 05.

, ул. Центральная, д. 54, Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел.: 4 15 05. 04.08.2021 — аг. Весея , ул. Новая, д. 2, Геджати Елена Сергеевна, тел.: 4 80 20.

, ул. Новая, д. 2, Геджати Елена Сергеевна, тел.: 4 80 20. 06.08.2021 — аг. Заполье , ул. Десятины, сельсовет, Мордвилко Ирина Викторовна, тел.: 4 80 21.

, ул. Десятины, сельсовет, Мордвилко Ирина Викторовна, тел.: 4 80 21. 11.08.2021 — аг. Танежицы , ул. Школьная, д. 1, Колос Светлана Викторовна, тел.: 4 80 23.

, ул. Школьная, д. 1, Колос Светлана Викторовна, тел.: 4 80 23. 12.08.2021 — д. Гольчичи , ул. Центральная, д.4А, Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел.: 4 15 05.

, ул. Центральная, д.4А, Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел.: 4 15 05. 18.08.2021 — аг. Лучники , ул. Цикова, д.5А, Саванович Наталья Владимировна, тел.: 5 37 09.

, ул. Цикова, д.5А, Саванович Наталья Владимировна, тел.: 5 37 09. 24.08.2021 — аг. Подлесье , ул. Молодёжная, д.3А, Геджати Елена Сергеевна, тел.: 4 80 20.

, ул. Молодёжная, д.3А, Геджати Елена Сергеевна, тел.: 4 80 20. 02.09.2021 — аг. Гацук , ул. Админи­стративная, д. 1, Саванович Наталья Владимировна, тел.: 5 37 09.

, ул. Админи­стративная, д. 1, Саванович Наталья Владимировна, тел.: 5 37 09. 08.09.2021 — д. Покрашево , ул. Губина, д. 43, Колос Светлана Викторовна, тел.: 4 80 23.

, ул. Губина, д. 43, Колос Светлана Викторовна, тел.: 4 80 23. 10.09.2021 — д. Сороги , ул. Школьная, д. 46, Геджати Елена Сергеевна, т.4 80 20.

, ул. Школьная, д. 46, Геджати Елена Сергеевна, т.4 80 20. 14.09.2021 — д. Серяги , ул. Молодёжная, д.1А, Саванович Наталья Владимировна, тел.: 5 37 09.

, ул. Молодёжная, д.1А, Саванович Наталья Владимировна, тел.: 5 37 09. 22.09.2021 — д. Селище , ул. Колхозная, д.1А, Колос Светлана Викторовна, тел.: 4 80 23.

, ул. Колхозная, д.1А, Колос Светлана Викторовна, тел.: 4 80 23. 22.09.2021 — аг. Летковщина , ул. Центральная, д. 1, Мордвилко Ирина Викторовна, тел.: 4 80 21.

, ул. Центральная, д. 1, Мордвилко Ирина Викторовна, тел.: 4 80 21. 23.09.2021 — аг. Исерно , ул. Первомайская, д. 68, Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел.: 4 15 05.

, ул. Первомайская, д. 68, Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел.: 4 15 05. 29.09.2021 — д. Кирово, ул. Надречная, д.2А, Мордвилко Ирина Викторовна, тел.: 4 80 21.