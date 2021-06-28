Разговор двух женщин в автобусе натолкнул меня на размышления о том, почему в определённой части общества укоренилось мнение, что сотрудники должны делать дополнительную работу просто так, без оплаты. Просто потому, что их попросило начальство.

Одна женщина (по разговору — работник торговли) жаловалась другой, что летом совершенно некому работать. «Молодёжь не заманишь. Работать некому. На нашу зарплату идти никто не хочет, — говорила она. — Если и приходит молодёжь, то как только узнаёт, сколько будет получать, всё — не приходит. Вообще сложно стало. Даже те, кто работает, ничего лишнего делать не хотят. Стоит сотрудница в отделе, попросишь что-то убрать или задержаться — за всё требуют доплату. Это не то, что мы: сказали надо — и делаем. А про деньги и спросить стыдно».

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Слушала я этот разговор и думала: почему в сознании некоторых людей, особенно руководителей, укоренилось такое убеждение, что работать нужно бесплатно? И почему люди, которые вполне закономерно хотят доплату за дополнительный труд, осуждаются?

Сначала — помоги принести, после — разгрузи, затем — задержись. Попросят один раз, а потом входит в привычку. И эта разовая помощь становится постоянной обязанностью. И о ней уже не просят, а просто требуют выполнения и предъявляют претензии, если не сделал. Считаю, что эту порочную практику наваливания дополнительной работы на сотрудников, если не хватает кадров, пора прекращать.

Почему старые сотрудники соглашаются работать бесплатно? Потому что они привыкли работать «на совесть». Это наследство из социалистического прошлого, когда главным аргументом давления была фраза «Как тебе не стыдно? Другие делают, а ты чем лучше?». Тогда это работало, ведь общественное было выше личного. Но ведь сейчас отношения — капиталистические. И труд — это товар в первую очередь. И у каждой работы есть стоимость.

Кстати, если обратиться к закону, то и там прописано, что сверхурочная или дополнительная работа должна оплачиваться. Только почему-то одним стыдно попросить эту доплату, а другие свято верят, что если это «твой» сотрудник, то его достаточно попросить и он обязан сделать просто так.

Думаю, что молодёжь правильно делает, когда требует за дополнительную работу дополнительную оплату. Свой труд нужно ценить, тогда его будут ценить и другие.

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