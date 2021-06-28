В Слуцке с аукциона продают участки под строительство частных домов. Один из них с видом на Случь

11 августа Слуцкий райисполком проведёт аукцион по продаже трёх земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Два — в самом Слуцке, один — в районе.

Лот № 1. Участок в Слуцке на улице Малопадерская, 17

Начальная цена — 10 453,50 рубля.

Площадь участка — 0,1515 га.

Кадастровый номер — 624 682 704 101 000 097.

Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения.

Лот № 2. Участок в Слуцке на улице Братьев Гилевских, У-5

Начальная цена — 13 848,30 рубля.

Площадь участка — 0,2007 га.

Кадастровый номер — 624 682 704 101 000 113.

Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения.

Находится в водоохранной зоне реки Случь.

Лот № 3. Земельный участок в деревне Белый Бор на улице Лесная, У-94