В Слуцке с аукциона продают участки под строительство частных домов. Один из них с видом на Случь

11 августа Слуцкий райисполком проведёт аукцион по продаже трёх земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Два — в самом Слуцке, один — в районе.
Лот № 1. Участок в Слуцке на улице Малопадерская, 17
- Начальная цена — 10 453,50 рубля.
- Площадь участка — 0,1515 га.
- Кадастровый номер — 624 682 704 101 000 097.
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения.
Лот № 2. Участок в Слуцке на улице Братьев Гилевских, У-5
- Начальная цена — 13 848,30 рубля.
- Площадь участка — 0,2007 га.
- Кадастровый номер — 624 682 704 101 000 113.
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения.
- Находится в водоохранной зоне реки Случь.
Лот № 3. Земельный участок в деревне Белый Бор на улице Лесная, У-94
- Начальная цена — 2500 рублей.
- Площадь участка — 0,2500 га.
- Кадастровый номер — 624 681 701 101 000 044.
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения.