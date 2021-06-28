На этой неделе есть национальные праздники — День Независимости, День экономиста, День работников водного транспорта. Есть и забавные даты, например, День карусельной лошадки. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

28 июня — День карусельной лошадки. Почему этот праздник отмечается именно в этот день, неизвестно. Но каждый из нас в детстве с восторгом катался на карусели. Это один из самых любимых аттракционов, который притягивает толпы детей по всему миру. История карусели начинается в средневековье, когда это слово обозначало рыцарский турнир. Екатерина II устраивала своим придворным праздничные «карусели» как увлекательное и полезное развлечение, откуда и пошло традиционное яркое и красочное оформление.

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29 июня — День поисков кладов и секретов. Есть в календаре такая дата, хотя неизвестно, кто её придумал. Самый крупный в истории клад был найден в Индии в 2011 году. Он оценивается в $ 22 млрд и найден был в тайнике храма Вишну. Что касается секретов, то интересное заключение сделал профессор психологии Дэниел Вегнер из Гарвардского университета. Он объяснил, почему женщины не умеют хранить секреты. Он полагает, что на подсознательном уровне секрет ассоциируется с обманом, а так как женщины более нетерпимы ко лжи, чем мужчины, то они не могут долго держать в себе тайну.

30 июня — День экономиста в Беларуси. Он отмечается с 2000 года. Это профессиональный праздник сотрудников, чья работа связана с экономической деятельностью. Цель праздника — подчеркнуть важную роль экономики в развитии государства.

1 июля — День изобретения солнцезащитных очков. Первые очки с защитой от солнечного света использовали эскимосы. Они носили сглаженные кости животных, в которых пропиливали горизонтальную щель для обзора. Так они оберегали глаза от лучей солнца, которые отражались от снега и льда. Эпоха популярности солнцезащитных очков началась в XX веке, когда без них не могли обойтись звёзды Голливуда. Их глаза постоянно краснели под воздействием дуговых ламп на съёмочных площадках.

2 июля — Международный день собак. Этот праздник был организован при поддержке Международного фонда защиты животных. Учёные уже давно доказали, что собаки положительно влияют на здоровье хозяев, помогая им бороться со стрессом и депрессией. Кроме того, те, у кого дома живёт пёс, автоматически начинают больше двигаться и бывать на свежем воздухе.

3 июля — День Независимости Беларуси. Это исторически значимая дата в судьбе страны, в этот день Минск был освобождён от фашистских захватчиков. На референдуме 1996 года 3 июля было выбрано в качестве официальной даты праздника. Изначально, до 1996 года, дата отмечалась 27 июля, в день принятия Декларации о суверенитете Беларуси.

4 июля — День работников водного транспорта. Праздник отмечается с 1998 года. Многочисленные реки и озёра Беларуси ежедневно бороздят суда, перевозящие пассажиров и товары по территории республики и за её пределы. Несмотря на то, что специалистов в этой сфере по всей стране числится около 3000 человек, ценность речных перевозок очень велика из-за низких материальных затрат и возможности доставлять даже крупногабаритный грузы.