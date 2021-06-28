Фотографии и истории знакомства четырёх слуцких пар.

Дмитрий и Карина Медведевы

Молодожёны впервые увиделись на работе, но так и не познакомились. Позже Дмитрий нашёл Карину в соцсети и предложил пообщаться. После этого была встреча, на которой молодые люди покатались на коньках и решили продолжить общение.

Предложение Дмитрий сделал на берегу моря в Юрмале. Он подарил возлюбленной кольцо и предложил выйти замуж. «Это было неожиданно для меня, в голове мелькнула мимолётная мысль: „Это же сколько гостей нужно звать на свадьбу…“. И да, я согласилась», — рассказывает невеста.

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Медовый месяц молодая семья планирует провести или на море, или в горах.

Олег и Ирина Шманай

Два года назад подруга Ирины крестила сына. Олег стал крёстным отцом мальчика. На таинство крещения собралось много гостей. Там и состоялось знакомство Ирины и Олега.

Предложение жених сделал в прошлом году в день рождения невесты. Олег поздравил любимую с её праздником, подарил букет и кольцо.

«Когда Олег дарил букет, у меня появилась мысль, что сейчас он может сделать предложение. И интуиция меня не подвела», — рассказывает Ирина.

Сергей Филанович и Дарья Арефьева

Молодожёны познакомились во время туристической поездки в 2019 году. Вернувшись, ребята обменялись контактами в социальных сетях и продолжили общение.

Предложение Сергей сделал в небе — во время полёта на самолёте на высоте 1 километр. «В частном аэропорту арендовал самолёт, взлетели. Я знал, что Дарья любит высоту, и к тому же в небе у неё не было других вариантов, кроме как согласиться стать моей женой», — шутит Сергей.

«Для меня этот момент был очень трогательным и трепетным», — добавляет невеста.

Дмитрий и Анна Кульша

Молодые люди знакомы около пяти лет. Дмитрий из Бобруйска, но периодически приезжал в гости к бабушке в Слуцк, где по соседству жила Анна. Так будущие супруги и познакомились.

Предложение Дмитрий сделал в день рождения невесты. Он подарил ей букет цветов, опустился на колено и протянул кольцо. По словам жениха, Анна расплакалась и ответила: «Да!».