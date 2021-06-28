С 1 июля въехать в Россию из Беларуси можно будет только через мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19». Оно станет обязательным для людей, въезжающих в Россию из стран — членов ЕАЭС, пишет Sputnik.

Через приложение можно найти нужную лабораторию, сдать в ней тест на коронавирус, а результаты попадут в общую с ЕАЭС систему. Если ПЦР отрицательный, можно беспрепятственно перемещаться в границах всех стран Союза.

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Сейчас в приложении в окне «страна отправления» можно выбрать шесть государств: Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан. Их же можно указать в окне «страна прибытия». Передавать данные в систему будет Национальный центр электронных услуг во взаимодействии с белорусским Минздравом.