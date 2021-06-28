В Слуцко-Солигорскую епархию привезут мироточивую икону Пресвятой Богородицы «Умиление». График принесения в приходы

С 30 июня по 7 июля в пределах Слуцкой епархии будет находиться икона Божией Матери «Умиление» (Локотская). Подробный график принесения в приходы разместил сайт Слуцко-Солигорской епархии.

Святыня посетит Слуцк, Любань, Несвиж, Клецк, Копыль, Старые Дороги, Солигорск.

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Город Храм Время принесения Дата принесения Слуцк Кафедральный собор святого Архангела Михаила 12:00 30.06 Любань Преображения Господня 12:00 01.07 Несвиж Вознесения Господня 12:00 02.07 Клецк Воскресения Христова 12:00 03.07 Копыль Вознесения Господня 12:00 04.07 Старые Дороги Святителя Николая Чудотворца 12:00 05.07 Солигорск Криптовый храм Рождества Иоанна Предтечи 12:00 с 6 по 7 июля

Ответственный: протоиерей Игорь Штепа, тел.: (+375 29) 337 55 02.

тел.: (+375 29) 337 55 02. По всем вопросам на тему принесения святыни обращаться к ответственному лицу.

РАНЕЕ. В Слуцко-Солигорскую епархию на неделю привезут мироточивую икону Пресвятой Богородицы «Умиление» (Локотскую)