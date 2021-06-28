В Слуцко-Солигорскую епархию привезут мироточивую икону Пресвятой Богородицы «Умиление». График принесения в приходы

С 30 июня по 7 июля в пределах Слуцкой епархии будет находиться икона Божией Матери «Умиление» (Локотская). Подробный график принесения в приходы разместил сайт Слуцко-Солигорской епархии.
Святыня посетит Слуцк, Любань, Несвиж, Клецк, Копыль, Старые Дороги, Солигорск.
|Город
|Храм
|Время принесения
|Дата принесения
|Слуцк
|Кафедральный собор святого Архангела Михаила
|12:00
|30.06
|Любань
|Преображения Господня
|12:00
|01.07
|Несвиж
|Вознесения Господня
|12:00
|02.07
|Клецк
|Воскресения Христова
|12:00
|03.07
|Копыль
|Вознесения Господня
|12:00
|04.07
|Старые Дороги
|Святителя Николая Чудотворца
|12:00
|05.07
|Солигорск
|Криптовый храм Рождества Иоанна Предтечи
|12:00
|с 6 по 7 июля
- Ответственный: протоиерей Игорь Штепа, тел.: (+375 29) 337 55 02.
- По всем вопросам на тему принесения святыни обращаться к ответственному лицу.
РАНЕЕ. В Слуцко-Солигорскую епархию на неделю привезут мироточивую икону Пресвятой Богородицы «Умиление» (Локотскую)