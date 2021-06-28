Спасли от шершней. Жительница Слуцка благодарит работников РОЧС

Случчанка Наталья рассказала «Кур'еру», что на прошлой неделе у неё в квартире появились шершни. Она вызвала сотрудников Слуцкого РОЧС в субботу, 26 июня. Они и обнаружили гнездо на балконе.



«Очень хочется поблагодарить наших смелых и профессиональных работников МЧС! Спасли меня от шершней, которые решили устроить гнездо у меня на балконе. Спасибо за ваш труд! Вы крутые!» — сказала Наталья. Девушка добавила, что уже второй год подряд в её квартире спасатели ликвидируют гнездо шершней.

Дополнено в 11.49.

Реклама

Всего в этом году в районе было три вызова по гнёздам шершней, сообщили «Кур'еру» в Слуцком РОЧС.