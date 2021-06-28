Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 21 по 27 июня. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Ekaterina (@katerina_mozhayko)

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Публикация от Тамара Кислюк (@tamarakisluk1966)

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Публикация от 👽sofia👽 (@sofia.nemkowich)

 

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Публикация от Виктория (@vi4ka_shkurskaya)

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Публикация от Алина🦋💞 (@s_alya.a)

 

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Публикация от Александр Духновский (@dyxdaa)

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Публикация от Настя Стефоненко (@nastia_nastenko)

 

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Публикация от Алексей Скрынников ☆ Слуцк (@alexey_skrynnikov)

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Публикация от Мошко Виктор (@moshkoviktor)

 

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Публикация от katerina_slutsk2016 (@katerina_slutsk2016)