«Надо идти вакцинироваться!» Главный врач больницы: через неделю-две индийский штамм COVID-19 будет в Слуцке

Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, рассказал «Кур'еру», что рекомендует жителям привиться против коронавируса прямо сейчас, и объяснил почему.

«Настаиваю и прошу всех как можно быстрее привиться. Скоро начнёт развиваться дельта-штамм коронавируса, которого много в Москве. Неделя-две — и он будет здесь, — сказал Олег Лесников. — Для того чтобы против вируса сформировался хоть какой-то иммунитет, должно пройти три недели после первого компонента вакцины, а потом будет поздно.

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В разгар эпидемии плохо прививаться. Сейчас самое спокойное время для массового проведения вакцинации.

Я просто кричу: «Надо идти вакцинироваться!» Поздно не будет никогда, но эффект будет уже не тот. Сейчас у нас вакцины предостаточно".

Напомним, что 23 июня Минздрав сообщил, что в Минске выявили индийский штамм коронавируса. Специалисты ведомства также уверены, что активная вакцинация поможет населению перенести «индийский» вариант COVID-19 более спокойно.