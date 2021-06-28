О чём сказал Бабарико в своём последнем слове

Виктор Бабарико в суде заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал. И что за годы его работы в Белгазпромбанке не было допущено даже намека на противоправные действия. Об этом сообщают информагенства ТАСС и РИА «Новости».

«Несмотря на то, что, наверное, признание в преступлениях, которые я не совершал, было бы с точки зрения материальных выгод более правильным, я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал. В рамках нашего общения (с коллегами по работе в банке — прим. ТАСС) не было допущено ни одного не то, что противозаконного действия либо принуждения, но даже не было допущено никакого намёка на возможность совершения противоправных действий», — сказал Бабарико.

Реклама

Экс-глава банка отметил, что ему не стыдно перед его сотрудниками за то, что «вместе с ними в течение почти 25 лет сделали один из лучших банков этой страны». «Его сделала, в том числе, и команда, часть которой находится в этой клетке и считает себя преступниками, которые считают меня тоже преступником, и говорят о том, что все вот эти достижения были продиктованы взятками», — заявил Бабарико. «Я знаю, что это не так, потому что ни разу в жизни за все эти 25 лет эти люди, которые помогали расти мне, не услышали от меня, что они должны какие-то действия предпринимать за что-то в интересах иных людей, кроме наших клиентов, наших сотрудников и наших акционеров», — добавил он.

Приговор Виктору Бабарико и другим фигурантам «дела Белгазпромбанка» будет оглашен 6 июля. Напомним, гособвинитель запросил для экс-банкира 15 лет лишения свободы.