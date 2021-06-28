В редакцию «Кур'ера» позвонила случчанка, которая живёт в доме рядом с центром банковских услуг Беларусбанка (улице Ленина, 211А). Девушка сообщила, что иногда по вечерам в банке срабатывает звуковая сигнализация. Продолжительный и пронзительный сигнал мешает спать жителям дома особенно летом, когда у людей открыты окна.

Также у неё сложилось впечатление, что сработавший сигнал никто не выключает и его работа прерывается сама, после определённого времени.

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Как пояснили «Кур'еру» в ЦБУ № 615, сигнализация срабатывала три раза. Первый — в декабре 2020 года при настройке. Продолжительность сигнала была около 10 минут. Ещё два раза срабатывала в июне, но максимально по 3 минуты.

Большего в банке сказать не имеют права, потому что в головном офисе есть отдел безопасности, который отвечает за сигнализацию, и только эта служба может давать развёрнутые пояснения.

Напомним, что центральный офис Беларусбанка переехал из микрорайоне «Чехова» на Молодёжный центр в январе этого года.