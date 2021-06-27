Советские фильмы о школе и подростках: топ-7 интересных ностальгических картин

По миру советского детства ностальгируют не только люди за 40. В последние годы атмосфера позднего СССР с лагерем «Артек», полётами в космос и желанием скорейшего прихода прекрасного будущего стала по-настоящему модной: молодые музыканты ставят на обложки своих альбомов пейзажи из восьмидесятых годов, а художники скрещивают образы советских школьников с аниме-стилистикой.

Не будем разбираться, почему так произошло: на эти темы написано множество статей и даже книг. Просто вспомним лучшие советские фильмы о школе и школьниках. Романтические, драматические и выжимающие ностальгическую слезу.

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1. Гостья из будущего, 1984 год

Борьба с космическими пиратами, захватывающее путешествие во времени, знакомство с девочкой из будущего Алисой Селезнёвой — вот к чему привёл обычный поход за кефиром мальчика Колю из 6-Б класса. Фильм поставлен по мотивам фантастического романа Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд».

2. Девочка и эхо, 1964 год

Это фильм-размышление о добре и зле, о духовной щедрости и духовной нищете, о моральной ценности каждого поступка человека.

Главная героиня — девочка Вика, мечтательница, которая каждый день приходит на пляж и слушает доносящееся из-за скал эхо. Подружившись с мальчиком Ромасом, она не только доверяет ему все свои тайны, но и показывает дорогие места, учит разговаривать с эхом. Но дружба детей подвергается испытанию — когда другие мальчики смеются над Викой, Ромас трусит и не заступается за неё…

3. Москва — Кассиопея, 1974 год

Из глубин Вселенной до Земли долетает радиосигнал из планетной системы звезды Альфа созвездия Кассиопеи, посланный разумными существами. В соответствии с проектом Виктора Середы, к Альфе Кассиопеи отправляется экспедиция. Ввиду того, что полёт займёт очень много времени, команда формируется из подростков не старше 14 лет, чтобы к концу полёта, экипаж составляли космонавты в самом расцвете сил. Из-за безответственного поведения космического зайца Лобанова корабль оказывается у конечной цели значительно раньше намеченного срока. Смогут ли юные герои выполнить свою миссию?

4. Не болит голова у дятла, 1974 год

История о семикласснике Сёвке Мухине по кличке Муха, не блистающем успехами в школе, но страстно мечтающем стать ударником, целыми днями барабанящем по бог весть как и из какого мусора собранной ударной установке, вслушивающегося в стук дятла и находящего музыку в скрипе железных ворот, влюблённого в соседку по парте красавицу Иру. Поэтичная, добрая, лиричная — и в то же время тревожная — картина.

5. В моей смерти прошу винить Клаву К., 1979

Серёже было четыре года. Он не хотел оставаться в детском саду, но Клава уговорила. Он полюбил её с первого взгляда. К пятнадцати годам он, победитель математических олимпиад, ей надоел — и она полюбила очень посредственного очкарика. Парень не смог примириться с изменой и стал просчитывать способы собственной гибели. Но Туся, влюблённая в него, не позволила ему умереть.

6. Сто дней после детства

О подростках и их первой любви. В пионерском лагере, расположенном рядом со старинной усадьбой, ребята вместе с вожатым заняты постановкой лермонтовского «Маскарада». Это лето в пионерском лагере запомнится Мите Лопухину надолго. Оно стало последним летом детства. Оно одарило Митю дружбой с прекрасным человеком, который открыл подростку смысл и величие искусства. А главное — он узнал радость и горечь первой любви…

7. До первой крови, 1989

В пионерском лагере дети играют в войну. «Синие» противостоят «зелёным». Шантажируя друг друга и делая ставки на низкие струнки партнёров, они доходят до предела недоверия, доводя игру до опасной черты…

Описания к фильмам взяты на сайте Кино-Театр.РУ.