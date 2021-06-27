В воскресенье, 27 июня, в рамках 14-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» сыграл на выезде против ФК «Рух» (Брест). Матч закончился поражением случчан с минимальным счётом — 0:1. Игра прошла на стадионе ОСК «Брестский» (Брест).

Единственный гол был забит на 62-й минуте матча. Отличился в голевом эпизоде нападающий «Руха» Денис Лаптев, который головой замкнул передачу с углового флажка. После финального свистка ФК «Слуцк» проиграл брестскому «Руху» — 0:1.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» остался на 12-й строчке.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт дома. В соперниках — ФК «Спутник» (Речица). Следите за анонсом!