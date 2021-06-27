От случайно порванного презерватива до прерванного полового акта — важно помнить, что пенисо-вагинальный секс без мер контрацепции так или иначе способен привести к оплодотворению яйцеклетки. Ниже — максимально развернутые ответы на вопросы про экстренную контрацепцию, актуальные для всех, кто занимается сексом.

В каких случаях стоит принимать таблетки экстренной контрацепции?

Таблетки экстренной контрацепции стоит принимать любой женщине, у которой случился незащищённый секс, при этом рожать она не планирует. Возрастных ограничений у этих средств нет.

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Принять таблетку необходимо как можно скорее, предпочтительно в первые 12 часов (но не позднее 72 часов после незащищенного полового акта).

Важно подчеркнуть, что это именно экстренная контрацепция (ЭК), а не обычная, поэтому ее следует использовать только в чрезвычайных ситуациях. Когда нужно использовать такую таблетку:

в случае секса без презерватива;

если презерватив порвался во время секса (в любое время);

если девушка забыла принять противозачаточные таблетки за день до или после секса.

Препарат можно применять в любой период менструального цикла. В случае нерегулярного менструального цикла необходимо предварительно исключить беременность.

Насколько эффективно это средство?

Если успеть выпить таблетку в течение 72 часов после незащищённого секса, эта форма ЭК может снизить вероятность беременности на 75−89%. По словам производителей, чем раньше девушка примет таблетку, тем лучше.

Стоит обратить внимание на то, что некоторые лекарства могут повлиять на эффективность таблеток для экстренной контрацепции. Если девушка принимает антибиотики, противогрибковые средства, лекарства от судорог или ВИЧ, ей стоит поговорить с медицинским работником, прежде чем покупать таблетки экстренной контрацепции.

Что произойдёт, если девушка примет таблетку позже, чем через 72 часа?

Хотя производители советуют принимать таблетки ЭК в течение трёх дней после незащищенного секса, их можно использовать до пяти дней после полового контакта.

Исследования показали, что экстренная контрацепция «умеренно эффективна», если принимать таблетку между 72 и 120 часами после секса. Но помните, что чём дольше вы ждёте, тем выше риск наступления беременности.

Есть ли у таблеток ЭК ограничения по весу?

У препаратов для экстренной контрацепции нет официального ограничения по весу. Но таблетка может быть не столь эффективна для девушек, чей вес превышает 70 кг. После противоречивых результатов некоторые исследователи рекомендовали людям, которые попадают в эту категорию, дополнительно проконсультироваться по этому поводу с врачом. Необходимы дополнительные исследования того, снижает ли более высокий вес эффективность ЭК.

Как работают таблетки ЭК?

Экстренная контрацепция создана исключительно для предотвращения беременности — таблетка не может её прервать и вопреки живучим мифам не является абортивным средством!

ЭК помогает предотвратить беременность, используя большую дозу левоноргестрела, синтетического гормона, содержащегося в противозачаточных таблетках.

Левоноргестрел имитирует естественный гормон прогестерон, задерживая высвобождение яйцеклетки из яичника, тем самым предотвращая овуляцию. Если яйцеклетка не выпущена, сперматозоиду не с чем встретиться, и, следовательно, оплодотворение не произойдет.

Есть ли какие-либо побочные эффекты или риски?

Экстренная контрацепция считается безопасным средством. Хотя таблетка содержит более высокую дозу гормона, чем обычные противозачаточные таблетки, она не задерживается в организме в течение длительного времени.

Девушка может испытать некоторые побочные эффекты от выпитого препарата, но они не сравнятся с абортом, к которому придётся прибегнуть, в случае незапланированной беременности (кроме того, таблетка в тысячу раз дешевле). Среди побочных эффектов от ЭК называют головные боли, боли в животе или судороги, как при месячных, возможную тошноту или рвоту, головокружение, болезненные ощущения в груди, изменение менструального цикла и обильности кровотечений.

Если девушка испытывает сильный дискомфорт, она может принять обезболивающее или лекарство от тошноты. Если девушку стошнит в течение трёх часов после приёма таблетки ЭК, стоит проконсультироваться с врачом о необходимости приёма второй дозы.

Помните, что самый большой риск заключается в том, что ЭК не сработает. Поэтому, если месячные твоей подруги значительно запаздывают, необходимо сделать тест на беременность или сдать кровь. Важно учитывать, что после приёма препарата и до наступления следующей менструации следует применять негормональные методы контрацепции (то есть презервативы), когда вы занимаетесь сексом.

Также добавим, что таблетки ЭК не дают никакой защиты от ИППП (инфекций, передающихся половым путем), поэтому приём экстренной контрацепции не отменяет необходимости использования барьерных средств контрацепции во время секса.

Где можно достать таблетки ЭК?

Хорошая новость: средства, о которых мы ведём речь (есть несколько торговых наименований данных таблеток), можно приобрести в аптеках без рецепта.

Есть ли другие средства ЭК?

В качестве альтернативы таблеткам экстренной контрацепции девушка может использовать внутриматочное контрацептивное устройство, содержащее медь. Это более чем на 99% эффективное средство контрацепции, если оно было вставлено в течение 120-часового периода после незащищенного секса. Однако, чтобы его установить, девушке нужно будет записаться на приём к гинекологу. Это средство может в дальнейшем использоваться в качестве формы контроля над рождаемостью (однако, опять же, оно никак не защищает от ИППП).

Как часто можно принимать таблетки ЭК?

Девушка может принимать таблетки левоноргестрела так часто, как ей это нужно — у них нет долгосрочных побочных эффектов. Однако производители настоятельно не рекомендуют принимать две дозы подобных таблеток в течение одного менструального цикла для избегания краткосрочных побочных эффектов. Поэтому если вам с девушкой пришлось прибегнуть к помощи таблетки ЭК, соблюдайте в ближайшее время повышенные меры безопасности во время секса.