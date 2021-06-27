Происшествия на выходных: авария возле Лучников, затопленный Минск, горящая электричка

Одним абзацем. В Слуцке на концерте в День молодёжи 26 июня на сцене загорелся динамик. Понадобилась ли помощь спасателей, пока неизвестно.
Под Слуцком «Мерседес» столкнулся с фурой, пострадал водительДнём в субботу, 26 июня, возле Лучников столкнулись легковой «Мерседес» и грузовик «Вольво». Водитель легковушки оказался зажат в салоне. Он был в сознании, когда спасатели его деблокировали с помощью гидравлического инструмента и передали скорой помощи. Мужчину увезли в больницу. Водитель фуры не пострадал. МЧС
Непогода принесла в Беларусь разрушения, потопы и аварии. Минск затопило
Видео: Наша Ніва
В субботу над Беларусью проходил грузовой фронт с порывами ветра до 20 м/с. Из-за него произошло следующее.
- В Минской области упало 23 дерева. В Гомельской области — 6.
- В деревне Павловщина Дзержинского района упавшее дерево убило 50-летнюю женщину.
- В Минской и Гомельской областях повреждены кровли 18 жилых домов, 1 производственного здания, 2 объекта соцкультбыта и 16 сельскохозяйственных зданий.
- В деревне Городище Минского района размыло дорогу там, где она пересекается с рекой Менкой.
- Минск затопило. Вечером из машин и общественного транспорта эвакуировали 91 человека.
- В течение суток в стране периодически нарушалось электроснабжение 461 населенного пункта. МЧС
Загорелась электричка Молодечно — Минск
Видео: Валерий Тарасевич
На станции Бояры 26 июня днём загорелась электричка Молодечно — Минск. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 12.18. МЧС
Водитель протаранил ворота посольства РФ
Видео: t. me/gaiminsk
В субботу вечером 35-летний мужчина на белом «Форде» на полном ходу въехал в ворота посольства РФ, выбежал из машины, перелез через забор на территорию представительства, и там его задержали. По предварительной информации, он был под наркотиками. УГАИ УВД Мингорисполкома
В субботу на белорусско-литовской границе задержали 39 нелегальных мигрантов
Литовские пограничники 26 июня задержали 39 человек, которые незаконно пересекли границу Беларуси и Литвы. Некоторые из них представились гражданами Гамбии, Гвинеи и Марокко. Всего в этом году в Литву из Беларуси пытались въехать 555 нелегальных мигрантов — почти в семь раз больше, чем было за весь 2020 год. Onliner