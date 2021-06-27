Происшествия на выходных: авария возле Лучников, затопленный Минск, горящая электричка

Одним абзацем. В Слуцке на концерте в День молодёжи 26 июня на сцене загорелся динамик. Понадобилась ли помощь спасателей, пока неизвестно.

Под Слуцком «Мерседес» столкнулся с фурой, пострадал водитель

Непогода принесла в Беларусь разрушения, потопы и аварии. Минск затопило

Днём в субботу, 26 июня, возле Лучников столкнулись легковой «Мерседес» и грузовик «Вольво». Водитель легковушки оказался зажат в салоне. Он был в сознании, когда спасатели его деблокировали с помощью гидравлического инструмента и передали скорой помощи. Мужчину увезли в больницу. Водитель фуры не пострадал.

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Видео: Наша Ніва

В субботу над Беларусью проходил грузовой фронт с порывами ветра до 20 м/с. Из-за него произошло следующее.

В Минской области упало 23 дерева. В Гомельской области — 6.

В деревне Павловщина Дзержинского района упавшее дерево убило 50-летнюю женщину.

В Минской и Гомельской областях повреждены кровли 18 жилых домов, 1 производственного здания, 2 объекта соцкультбыта и 16 сельскохозяйственных зданий.

В деревне Городище Минского района размыло дорогу там, где она пересекается с рекой Менкой.

Минск затопило. Вечером из машин и общественного транспорта эвакуировали 91 человека.

В течение суток в стране периодически нарушалось электроснабжение 461 населенного пункта. МЧС

Загорелась электричка Молодечно — Минск

Видео: Валерий Тарасевич

На станции Бояры 26 июня днём загорелась электричка Молодечно — Минск. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 12.18. МЧС

Водитель протаранил ворота посольства РФ

Видео: t. me/gaiminsk

В субботу вечером 35-летний мужчина на белом «Форде» на полном ходу въехал в ворота посольства РФ, выбежал из машины, перелез через забор на территорию представительства, и там его задержали. По предварительной информации, он был под наркотиками. УГАИ УВД Мингорисполкома

В субботу на белорусско-литовской границе задержали 39 нелегальных мигрантов

Литовские пограничники 26 июня задержали 39 человек, которые незаконно пересекли границу Беларуси и Литвы. Некоторые из них представились гражданами Гамбии, Гвинеи и Марокко. Всего в этом году в Литву из Беларуси пытались въехать 555 нелегальных мигрантов — почти в семь раз больше, чем было за весь 2020 год. Onliner

На МКАД попали в аварию 4 машины

В воскресенье утром на Минской кольцевой водитель большегруза «ДАФ» не справился с управлением. Грузовик въехал в фонарь и опрокинулся. За ним ехал ещё один «ДАФ». Его водитель попытался экстренно затормозить, прицеп занесло, и он врезался в попутный «Рено». А тот, в свою очередь, въехал в «Рендж Ровер», стоящий на обочине. Водители «Рено», «Рендж Ровера» и опрокинувшегося грузовика доставлены в медучреждение для осмотра.