В Канаде на территории бывшего интерната нашли 750 безымянных могил. Раньше в другом интернате обнаружили останки 215 детей

Представители общины коренных народов канадской провинции Саскачеван сообщили об обнаружении 751 безымянной могилы на территории бывшей школы-интерната для детей из коренных народов Канады. Об этом сообщает канадская телекомпания CBC.

Школа-интернат работала в 1899—1997 годах. На её территории находится кладбище, где и были найдены безымянные могилы. Их обнаружили с помощью георадара. Чьи останки в них захоронены, пока неизвестно.

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По слухам, которые распространялись среди местных жителей, на кладбище хоронили как детей из интерната, так и взрослых. Предполагается, что до 1960-х на безымянных могилах были таблички с именами, но потом их убрали.