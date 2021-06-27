Книги по саморазвитию: почему они не работают

В последнее время люди говорят, что лучше не читать книги по саморазвитию.

Роберт Кийосаки со своим «Богатый папа, бедный папа» разбогател не потому, что пользовался своими принципами. Он разбогател, потому что продавал книгу, в которой советовал пользоваться своими принципами.

На том же эффекте построена самая большая обманная индустрия, в которой люди рассказывают, как стать бизнесменами. Но весь их бизнес — это рассказывать, как стать бизнесменами. Звучит тупо, правда? Да только люди отдают за это сотни миллионов в год.

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MJ DeMarco, американский писатель, в своей книге «Fastlane Millionaire» называет это явление парадоксом практики.

Вместо того, чтобы сначала воспользоваться своими советами и разбогатеть, эти, так сказать, бизнесмены делают проще: они продают советы, как разбогатеть, и на этом богатеют. Поэтому многие люди не любят тренинги и книги по саморазвитию.

Но есть и другая причина. Они читают такие книги, но в их жизни ничего не меняется. Они начинают жаловаться, что книги по саморазвитию не работают.

Но книги в этом не виноваты.

Книги по саморазвитию не работают, если не работаешь ты

Люди, которые не верят в книги по саморазвитию, обладают одной отличительной чертой. Они — скептики. Они открывают очередную книгу по саморазвитию, покупают свои «7 навыков высокоэффективных людей», прочитывают её от корки до корки и усмехаются. Очередная дешёвая книжка по саморазвитию, не изменившая мою жизнь.

Конечно, она не изменит твою жизнь — ты ведь не сделал то, что в ней написано! Ты продолжаешь искать всё новые книги, статьи, фильмы, советы — но твоя жизнь не сдвигается ни на миллиметр.

Это же самое, что и знакомиться с девушками. Ты можешь прочитать десятки тысяч статей и книг на эту тему и говорить, что они все не работают. Но на самом деле это ты боишься выйти на улицу и познакомиться с кем-нибудь. Не статьи должны выходить на улицу и заниматься делом. Ты должен делать это.

И здесь подступает самое главное препятствие: ты не готов менять свою жизнь. Ты прочитал книгу — но чтобы следовать советам этой книги, тебе надо на секунду вырваться из твоих привычных жизненных установок. Тебе надо сделать что-то по-другому и поставить под угрозу твою настоящую личность. Ты можешь понять, что всю жизнь жил неправильно и теперь придётся всё начинать с нуля.

На этом пункте и спотыкается 99% людей. Они думают, что книга по саморазвитию избавит их от тяжёлого процесса работы над собой. Но книга может только помочь тебе преодолеть болезненный опыт, но он всё равно будет болезненным. Тебе будет больно менять старые привычки, старых друзей, старую работу, старую жизнь.

И вместо этого ты просто говоришь: «Книги по саморазвитию не работают». Но это ты не работаешь. Это ты продолжаешь топтаться на месте из года в год, не совершая ничего, что выбило бы тебя из стандартной рутины. Ты не рискуешь, ты не чувствуешь боль, не делаешь того, что нужно.

Книги по саморазвитию не работают, если ты в них не веришь

Никакая книга по саморазвитию на свете не поможет тебе, если ты не готов слушать её совет и выполнять то, что в ней говорится. Эта книга не работает для тебя, потому что ты не воспринимаешь её близко к сердцу. Ты не веришь, что можешь изменить свою жизнь, и ни одна книга на свете не заставит тебя поверить.

Книги по саморазвитию работают только для тех, кто верит в них.

Если ты отбросил все предрассудки и сказал себе: «Так, сейчас я готов слушать и верить, чтобы сделать свою жизнь лучше» — вот тогда для тебя будут действовать книги по саморазвитию.

Как же заставить книги по саморазвитию работать?

Первое: признай, что тебя могут чему-то научить. Побудь наедине с собой и внимай знаниям, которые получаешь. Только тогда книги по саморазвитию начинают учить тебя новым вещам и менять твою жизнь.

Второе: следуй полученным советам. Здесь и зарыта тайна того, как развиваться. Ты читаешь ресурсы, потребляешь информацию — и действуешь. Если бы все люди следовали этому совету, то никто бы не говорил: «Книги по саморазвитию не работают», потому что они работают.

Если ты поверишь и будешь действовать — то результат не заставит себя ждать.