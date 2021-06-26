Топ-5 правил использования солнцезащитного крема: какой лучше выбрать и как наносить

Tatler
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5 правил использования солнцезащитного крема: какой лучше выбрать и как наносить, Слуцк
Фото: pexels.com

Хотя использовать крем с SPF нужно круглый год, именно сейчас, когда солнце становится всё ярче и многие из нас собрались в отпуск, проблема выбора солнцезащитного средства стоит остро.

1. Выбирайте SPF широкого спектра

Чтобы защитить кожу как от UVА, так и от UVВ-лучей, которые наносят вред коже, необходим SPF широкого спектра действия. При этом UVA-лучи активны круглый год. Они могут проходить через стекло и фактически составляют основную часть (95%) ультрафиолетового света, который достигает Земли. Лучи ультрафиолета-В оказывают воздействие на верхний слой кожи, именно они ответственны за появление загара и солнечных ожогов. Повреждение UVA приводит к появлению морщин, пигментации, неровной текстуры кожи, расширенных пор — поскольку они разрушают коллагеновые и эластиновые волокна кожи.

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2. Выбирайте солнцезащитный крем, подходящий для вашей кожи

Солнцезащитные кремы делятся на две категории:

  1. Химические — содержат октиноксат и оксибензон, которые действуют как фильтры, поглощая ультрафиолетовый свет, тем самым предотвращая повреждение кожи.
  2. Физические — у них минеральная основа, обычно они содержат оксид цинка и диоксид титана для физической защиты кожи и отражения света, а также его поглощения.

Лучшая защита — сочетание физических и химических фильтров. Но, к сожалению, некоторые типы кожи реагируют на химические составы. Если у вас чувствительная кожа, она склонна к покраснению, появлению розацеи или экземы, то, как правило, лучше использовать минеральный солнцезащитный крем. Его же косметологи наносят после профессиональных процедур: лазерного лечения или пилингов.

5 правил использования солнцезащитного крема: какой лучше выбрать и как наносить, Слуцк
Фото: pexels.com

3. Как правильно наносить

Как понять, что вы наносите достаточно средства на кожу? Эксперты говорят, что четверти чайной ложки (это примерно 1,25 мл) хватит как для лица, так и для шеи. Представьте, что лицо — это стена, которую надо полностью закрасить, не пропустив ни участка. Равномерное покрытие необходимо для получения эффективной защиты. Существует так называемая «13-точечная техника». Да, вы всё правильно поняли: нужно поставить 13 точек средством с SPF и растереть их.

4. Не стоит полагаться на свой макияж

Существует распространённое заблуждение о том, что SPF, который входит в состав вашей привычной тональной основы, будет достаточно для защиты кожи. Всё равно нужно использовать специальный солнцезащитный крем. Добавьте к этому тот факт, что вы вряд ли нанесёте достаточное количество тонированного увлажняющего средства на каждую область лица и шеи, чтобы обеспечить надёжную защиту.

5. Выбирайте как можно более высокий SPF

Извечный вопрос: SPF 30 или 50? Ультрафиолет вызывает не только преждевременное старение, но и рак. Так что в этом случае больше значит лучше! SPF 50 защищает кожу от УФ-излучения на 95%, а SPF 30 — на 93% (разница всего в 2%, но она играет весомую роль). Раньше средства с SPF были липкими и жирными, быстро забивали поры и порой придавали коже серо-белесый оттенок (как у Мортишы Аддамс). Однако всё изменилось. Теперь благодаря улучшенным формулам и инновационным технологиям большинство из них не только защищают кожу, но и доставляют удовольствие.

Ещё один фактор, который следует учитывать при выборе средства с SPF — это его влияние на окружающую среду. Основные химические вещества, на которые следует обращать внимание в составе, — оксибензон и октиноксат (они обычно используются в солнцезащитных кремах для поглощения ультрафиолетового излучения). Учёные доказали, что оксибензон, октиноксат и энзакамен вызывают обесцвечивание кораллов даже при очень низких концентрациях в воде (их нелегко удалить обычными методами очистки сточных вод). Октокрилен — ещё одно химическое вещество, потенциально опасное для морских обитателей.

Минеральные солнцезащитные кремы, которые содержат оксид цинка и диоксид титана, считаются менее вредными для коралловых рифов по сравнению с их химическими аналогами. Увеличение спроса на экологически чистые солнцезащитные кремы привело к тому, что многие бренды теперь прямо на упаковках делают отметки, что продукция «безопасна для рифов» или «безопасна для океана».

Помимо ингредиентов важно учитывать и упаковку: выброшенные флаконы составляют 8 миллионов тонн пластика, которые ежегодно попадают в наши океаны. Многие марки используют перерабатываемую упаковку на растительной основе из сахарного тростника: это гораздо более экологичный вариант по сравнению с традиционными пластиковыми контейнерами.