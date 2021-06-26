Топ-5 правил использования солнцезащитного крема: какой лучше выбрать и как наносить

Хотя использовать крем с SPF нужно круглый год, именно сейчас, когда солнце становится всё ярче и многие из нас собрались в отпуск, проблема выбора солнцезащитного средства стоит остро.

1. Выбирайте SPF широкого спектра

Чтобы защитить кожу как от UVА, так и от UVВ-лучей, которые наносят вред коже, необходим SPF широкого спектра действия. При этом UVA-лучи активны круглый год. Они могут проходить через стекло и фактически составляют основную часть (95%) ультрафиолетового света, который достигает Земли. Лучи ультрафиолета-В оказывают воздействие на верхний слой кожи, именно они ответственны за появление загара и солнечных ожогов. Повреждение UVA приводит к появлению морщин, пигментации, неровной текстуры кожи, расширенных пор — поскольку они разрушают коллагеновые и эластиновые волокна кожи.

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2. Выбирайте солнцезащитный крем, подходящий для вашей кожи

Солнцезащитные кремы делятся на две категории:

Химические — содержат октиноксат и оксибензон, которые действуют как фильтры, поглощая ультрафиолетовый свет, тем самым предотвращая повреждение кожи. Физические — у них минеральная основа, обычно они содержат оксид цинка и диоксид титана для физической защиты кожи и отражения света, а также его поглощения.

Лучшая защита — сочетание физических и химических фильтров. Но, к сожалению, некоторые типы кожи реагируют на химические составы. Если у вас чувствительная кожа, она склонна к покраснению, появлению розацеи или экземы, то, как правило, лучше использовать минеральный солнцезащитный крем. Его же косметологи наносят после профессиональных процедур: лазерного лечения или пилингов.

3. Как правильно наносить

Как понять, что вы наносите достаточно средства на кожу? Эксперты говорят, что четверти чайной ложки (это примерно 1,25 мл) хватит как для лица, так и для шеи. Представьте, что лицо — это стена, которую надо полностью закрасить, не пропустив ни участка. Равномерное покрытие необходимо для получения эффективной защиты. Существует так называемая «13-точечная техника». Да, вы всё правильно поняли: нужно поставить 13 точек средством с SPF и растереть их.

4. Не стоит полагаться на свой макияж

Существует распространённое заблуждение о том, что SPF, который входит в состав вашей привычной тональной основы, будет достаточно для защиты кожи. Всё равно нужно использовать специальный солнцезащитный крем. Добавьте к этому тот факт, что вы вряд ли нанесёте достаточное количество тонированного увлажняющего средства на каждую область лица и шеи, чтобы обеспечить надёжную защиту.

5. Выбирайте как можно более высокий SPF

Извечный вопрос: SPF 30 или 50? Ультрафиолет вызывает не только преждевременное старение, но и рак. Так что в этом случае больше значит лучше! SPF 50 защищает кожу от УФ-излучения на 95%, а SPF 30 — на 93% (разница всего в 2%, но она играет весомую роль). Раньше средства с SPF были липкими и жирными, быстро забивали поры и порой придавали коже серо-белесый оттенок (как у Мортишы Аддамс). Однако всё изменилось. Теперь благодаря улучшенным формулам и инновационным технологиям большинство из них не только защищают кожу, но и доставляют удовольствие.

Ещё один фактор, который следует учитывать при выборе средства с SPF — это его влияние на окружающую среду. Основные химические вещества, на которые следует обращать внимание в составе, — оксибензон и октиноксат (они обычно используются в солнцезащитных кремах для поглощения ультрафиолетового излучения). Учёные доказали, что оксибензон, октиноксат и энзакамен вызывают обесцвечивание кораллов даже при очень низких концентрациях в воде (их нелегко удалить обычными методами очистки сточных вод). Октокрилен — ещё одно химическое вещество, потенциально опасное для морских обитателей.

Минеральные солнцезащитные кремы, которые содержат оксид цинка и диоксид титана, считаются менее вредными для коралловых рифов по сравнению с их химическими аналогами. Увеличение спроса на экологически чистые солнцезащитные кремы привело к тому, что многие бренды теперь прямо на упаковках делают отметки, что продукция «безопасна для рифов» или «безопасна для океана».

Помимо ингредиентов важно учитывать и упаковку: выброшенные флаконы составляют 8 миллионов тонн пластика, которые ежегодно попадают в наши океаны. Многие марки используют перерабатываемую упаковку на растительной основе из сахарного тростника: это гораздо более экологичный вариант по сравнению с традиционными пластиковыми контейнерами.