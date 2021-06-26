Порой состояния тревоги, дискомфорта, стресса становятся настолько привычными, что человек и не замечает, как у него появляются различные психические заболевания. Рассказываем о наиболее распространённых из них и признаках, которые им присущи, — но исключительно в просветительских целях. Для точного определения того или иного расстройства требуется помощь специалиста, а самодиагностика может навредить.

1. Депрессия

Тревожное, боязливое или безразличное настроение, утрата интереса и радости. Согласно данным ВОЗ, это заболевание присутствует примерно у 264 миллионов человек в мире. Причём женщины страдают депрессией чаще мужчин (у мужчин риск заболеть — 7−12%, у женщин — 20−25%). Чаще депрессия возникает у городских жителей из-за информационного перегруза, нарушения режима, непрерывного стресса, злоупотребления различного вида симуляторами. Также это заболевание может быть ответной реакцией на драматические переживания, например, потерю близкого человека. В таких случаях речь идёт о реактивной депрессии. Также есть депрессия эндогенная: она происходит изнутри, то есть без каких-либо внешних воздействий. Причины заболевания — нейробиологические.

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Распространёнными признаками депрессии являются подавленное настроение, утрата интереса к жизни, отсутствие таких эмоций, как радость, удивление, уменьшение активности на протяжении как минимум двух недель. Многие люди также страдают от тревоги, нарушений сна и аппетита, испытывают проблемы с концентрацией.

2. Биполярное расстройство

Это заболевание известно как маниакально-депрессивный психоз и характеризуется нетипичной сменой настроений, перепадами энергетического уровня. Этот вид психического расстройства наблюдается у 45 миллионов человек по всему миру. Для него характерно чередование маниакальных и депрессивных эпизодов с периодами нормальной жизни. Маниакальные эпизоды подразумевают возбуждённое или раздражённое настроение, активность, быстрый темп речи и действий. Пациентам с маниакальными приступами, но без депрессивных эпизодов также могут поставить диагноз «биполярное расстройство». Биполярные расстройства могут возникнуть вследствие травмы головы, гормонального дисбаланса, травмирующих жизненных событий, а также в силу генетической предрасположенности.

3. Астения

Болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью и неустойчивостью настроения. Распространённость астении, по данным различных исследователей, колеблется от 10 до 45%. Чаще это расстройство описывают как повышенную утомляемость. Однако оно характеризуется ещё рядом признаков: раздражительностью, быстро истощаемым вниманием, нарушениями сна, вегетативными симптомами (нехватка воздуха, потливость и т. д. ). Астения возникает в результате истощающих заболеваний внутренних органов, эмоционального, умственного и физического перенапряжения. Последнее возникает из-за неправильной организации режима работы, отдыха, питания. Астения может наступать в начальном периоде заболеваний внутренних органов, возникать как последствие закончившегося острого заболевания (воспаления лёгких).

4. Шизофрения

Психическое расстройство, характеризующееся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. Этим тяжёлым психическим расстройством страдают 20 миллионов человек по всему миру. Такой вид психоза характеризуется искажёнными мышлением, эмоциями, речью и поведением, восприятием мира и собственной личности. К распространённым психотическим симптомам относятся галлюцинации (например, человек начинает слышать, видеть или ощущать то, чего нет на самом деле) и бред (возникают ложные убеждения даже при наличии фактов, свидетельствующих о противоположном). Люди с такими расстройствами испытывают трудности при работе и обучении.

5. Обсессивно-компульсивное расстройство

Форма невроза, которая характеризуется наличием навязчивых мыслей — обессий, которые вызывают тревогу и, как следствие, заставляют его совершать навязчивые действия — компульсии.

Обсессии — навязчивые мысли, возникающие вопреки здравому смыслу и чувствам. Их появление в силу своей непонятности часто порождает чувство страха. Компульсии — навязчивые действия, которые человек повторяет вновь и вновь. Они являются способом предотвратить возможность наступления неприятного события. Сопровождаются депрессивными реакциями, чувством тревоги. Компульсии могут проявляться как видимые действия (перепрыгивание через трещины на тротуаре, постоянная расстановка предметов) и внутренние акты (счёт в уме, повторение «защитных» слов и др.).

6. Деменция

Заболевание, в процессе которого нарушаются когнитивные способности. Деменцией страдают 50 миллионов человек по всему миру. Из-за этого заболевания происходит деградация когнитивной функции: памяти, мышления, понимания, речи, способности считать, познавать и рассуждать. Нарушение когнитивной функции часто сопровождается потерей контроля над эмоциональным состоянием. Вероятность появления этого заболевания увеличивается с возрастом: среди людей в возрастной группе от 65 до 74 лет около 5% людей страдают деменцией, а среди людей в возрасте 85 лет и старше — около 30%. К развитию деменции приводят различные болезни и травмы, которые вызывают повреждение мозга, такие как болезнь Альцгеймера и инсульт.

7. Расстройства пищевого поведения

Расстройства психического здоровья, при которых отношение человека к еде, двигательной активности оказывает влияние на здоровье. Расстройства пищевого поведения проявляются в двух формах: сниженный аппетит (крайняя степень — анорексия) и повышенный аппетит (булимия). Анорексия предполагает критическое снижение веса (индекс массы тела становится меньше 17). При этом человеку хочется похудеть ещё. Важные функции организма постепенно начинают отключаться, организм ослабевает. Булимия — это патологически повышенный аппетит. Для этого заболевания характерно появление компульсивного и неконтролируемого желания есть, при этом не происходит психического насыщения едой.

Предрасполагающие к булимии факторы похожи на те, что вызывают анорексию. На возникновение болезни влияют позиция семьи, общественные установки, травмирующий опыт прошлого (например, школьные издевательства).