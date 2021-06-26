В суббота, 26 июня, в Слуцком городском парке прошёл фестиваль красок Холи. Посмотрите «очень цветные» и эмоциональные фотографии с праздника.

В суббота, 27 июня, в Слуцком городском парке прошёл фестиваль красок Холи. Посомотрите «очень цветные» и эмоциональные фотографии с праздника.
Фотографии: Валерия Неронская
В суббота, 27 июня, в Слуцком городском парке прошёл фестиваль красок Холи. Посомотрите «очень цветные» и эмоциональные фотографии с праздника.

В суббота, 27 июня, в Слуцком городском парке прошёл фестиваль красок Холи. Посомотрите «очень цветные» и эмоциональные фотографии с праздника.

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В суббота, 27 июня, в Слуцком городском парке прошёл фестиваль красок Холи. Посомотрите «очень цветные» и эмоциональные фотографии с праздника.

В суббота, 27 июня, в Слуцком городском парке прошёл фестиваль красок Холи. Посомотрите «очень цветные» и эмоциональные фотографии с праздника.

В суббота, 27 июня, в Слуцком городском парке прошёл фестиваль красок Холи. Посомотрите «очень цветные» и эмоциональные фотографии с праздника.

В суббота, 27 июня, в Слуцком городском парке прошёл фестиваль красок Холи. Посомотрите «очень цветные» и эмоциональные фотографии с праздника.

В суббота, 27 июня, в Слуцком городском парке прошёл фестиваль красок Холи. Посомотрите «очень цветные» и эмоциональные фотографии с праздника.

В суббота, 27 июня, в Слуцком городском парке прошёл фестиваль красок Холи. Посомотрите «очень цветные» и эмоциональные фотографии с праздника.

В суббота, 27 июня, в Слуцком городском парке прошёл фестиваль красок Холи. Посомотрите «очень цветные» и эмоциональные фотографии с праздника.

В суббота, 27 июня, в Слуцком городском парке прошёл фестиваль красок Холи. Посомотрите «очень цветные» и эмоциональные фотографии с праздника.

В суббота, 27 июня, в Слуцком городском парке прошёл фестиваль красок Холи. Посомотрите «очень цветные» и эмоциональные фотографии с праздника.

В суббота, 27 июня, в Слуцком городском парке прошёл фестиваль красок Холи. Посомотрите «очень цветные» и эмоциональные фотографии с праздника.

В суббота, 27 июня, в Слуцком городском парке прошёл фестиваль красок Холи. Посомотрите «очень цветные» и эмоциональные фотографии с праздника.

В суббота, 27 июня, в Слуцком городском парке прошёл фестиваль красок Холи. Посомотрите «очень цветные» и эмоциональные фотографии с праздника.

В суббота, 27 июня, в Слуцком городском парке прошёл фестиваль красок Холи. Посомотрите «очень цветные» и эмоциональные фотографии с праздника.