Эхо недели: жара в Слуцке, День памяти и скорби, «индийский» коронавирус

На этой неделе случчане спасались от жары, присоединялись к минуте молчания в День памяти и скорби и не всегда хорошо вели себя на пляжах. А в Беларусь пришёл «индийский» вариант коронавируса, более заразный.

Жара

В Слуцке с 20 июня началась жара выше 30 градусов. К вечеру среды температура воздуха в тени достигла +33,9°C. Побит рекорд по жаре в июне за 20 лет.

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Случчане массово поехали на водоёмы и стали чаще пить алкоголь в общественных местах. Из-за жары с 21 до 28 июня в районе ограничили посещение лесов. Температура асфальта на трассе под Слуцком поднялась выше 50 градусов. А в четверг на «слуцкой трассе» асфальт поднялся на стыках.

В городе и районе

Во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби на мемориальном комплексе в Слуцке прошёл традиционный митинг-реквием. На этот раз он сопровождался театрализованным представлением про начало ВОВ и оборону Бреста. Участники митинга присоединились к Всебелорусской минуте молчания в 12.00. Жительница дома № 20 по улице Чехова пожаловалась, что у неё из крана идёт вода с сильной примесью ржавчины. О такой проблеме говорили ещё жители 11-го городка, микрорайона «Геолог», улицы Ивановского и центра города.

В 12-м городке в магазине «Копеечка» в воскресенье пропало электричество, и магазину пришлось подключить генератор. Жители микрорайона жаловались на шум. Директор магазина сказала, что это аварийная ситуация.

На Чехова в четверг тоже были перебои с электричеством. Читатели сообщали, что люди застревали в лифтах.

Коронавирус

В Минске выявили «индийский» вариант коронавируса. Он более заразный, чем другие.

Министр здравоохранения прокомментировал недавнюю ситуацию с нехваткой 2-го компонента вакцины «Спутник V». Он сказал, что проблема уже решена и что разница между первой вакцинацией и второй может достигать 90 дней, так что «большой трагедии» нет.

Люди

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aleksandryia Danilchanka (@aleksandryia)

Александрия Данильченко в 16 лет победила в конкурсе «Мисс Слуцк-2008». Это был последний городской конкурс красоты, но первая ступенька в модельной карьере Александрии. Сейчас слуцкой красавице 29 лет, она работает моделью, преподаёт и помогает девушкам, которые стремятся в сферу моды.

Политика

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси, выступил в среду на пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности. Он предупредил об опасности появления в космосе ударных группировок. МВД предложило включить БЧБ-флаг и лозунг «Жыве Беларусь» в перечень нацистской символики и атрибутики.

Происшествия

В Слуцке за истёкшие выходные за распитие алкоголя и появление в пьяном виде на пляже к административной ответственности привлекли 14 граждан.

14 граждан. В Докшицах в понедельник 23-летняя девушка опустила ноги в фонтан возле райисполкома, чтобы сделать фото. Её ударило током , она умерла.

, она умерла. От удара током 23 июня в частной бане погиб мальчик в Осиповичском районе.

в Осиповичском районе. За минувшие выходные в Беларуси утонули 30 человек. Среди погибших — 4 ребёнка. Большинство из утонувших взрослых были пьяные.

Почитать и посмотреть

Александра Шагойко, как всегда, отправилась в поездку по району и на этот раз привезла фоторепортаж из деревни Михейки. На этой неделе «Кур'ер» продолжил публиковать видеоархивы Фёдора Корзуна, знаменитого оператора-любителя из Лучников. На этот раз мы предложили вниманию читателей записи 2010 года с воспоминаниями слуцких ветеранов. Иван Янучок рассказывает про оккупацию, фронт и ранение. А случчанин Михаил Янкович вспоминает, как брал в плен фашистов и воевал после войны.

Для тех, кто хочет помочь маленькому Диме Татуру с ДЦП, «Кур'ер» опубликовал номера благотворительных счетов.