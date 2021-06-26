День молодёжи завершился рок-концертом и дискотекой. На сцене выступили группы RIVERSTONE (Слуцк)‚ DR. JOKER (Слуцк)‚ Гаубица и Замковая Гора (Копыль). Посмотрите‚ как случчане отдыхали на празднике.

Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото
Фотографии: Алексей Скрынников
Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото

Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото

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Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото

Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото

Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото

Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото

Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото

Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото

Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото

Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото

Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото

Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото

Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото

Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото

Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото

Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото

Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото

Вечерний концерт в Слуцке на День молодёжи-2021. Фото