Институт брака возводится на своего рода пьедестал. И совсем непонятно: то ли для поклонения, то ли для забрасывания помидорами. Разбираемся, как к браку относились раньше и когда он успел стать синонимом фразы «и жили они долго и счастливо».

Брак неравный и прагматичный

Брак в знакомой нам форме, союз мужчины и женщины, созданный для произведения на свет детей, существовал в родо-племенном обществе. Например, как союз двух общин, и жена могла быть не закреплена за супругом, не жить с ним под одной крышей. Во многих языческих мифах о брачных союзах богов едва ли можно увидеть сцены совместного ведения хозяйства, а если они и есть, то носят ритуальный характер. Со временем образ жизни человека изменился, а с ним изменился и вид брака.

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Когда человек начал сознательно владеть землей, возделывать её, что-то производить и заботиться о ней, встал вопрос разделения супружеских ролей и — что ещё важнее — наследования. Мало кому хотелось бы, чтобы любовно выращенные поля пшеницы ушли, например, к соседу. Или чтобы это случилось с целым государством. Семья и близкородственные связи были тем, что могло обеспечить устойчивость новой экономической системы на всех уровнях — от простых фермеров до глав государств.

«На семье и браке лежала настолько ответственная задача, что для любви оставалось очень мало места. Партнёры ставили на первое место свои обязанности друг перед другом, перед государством, сообществом или Богом», — пишет в своей книге «История брака. Как любовь завоевала брак» Стефани Кунц. Брачные узы буквально поддерживали мировой порядок, но они же в результате могли стать виной кровопролитных войн, как было в случае войны за испанское наследство, продлившейся 13 лет

В различных культурах под влиянием религии формировались правила взаимоотношений супругов и порядок наследования собственности. Так, во многих культурах наследовать землю могли сыновья только от законных жен или от первой жены, если мы говорим о странах, где было разрешено многоженство. Это моментально избавляло мужчин от разделения имущества между всеми детьми. В то же время в сложной иерархической системе даже для незаконнорожденных детей были определены регламенты: например, на ком они могут жениться.

В то же время положение женщины в традиционном институте брака было близко к статусу собственности. Во многих культурах невеста могла быть выкуплена из своего рода и оставаться в семье мужа даже после смерти супруга. Также женщина не имела права иметь любовников, поскольку это могло привести к появлению внебрачных детей, которые могли стать претендентами на наследование. Тем не менее для высокопоставленных людей — в том числе женщин — возможность иметь любовников присутствовала. Во Франции XII века Андреас Капеллан, капеллан графини Марии Труа, написал трактат о принципах любви. Первое правило заключалось в том, что «брак не может служить оправданием отсутствия любви». Но он имел в виду любить кого-то вне брака.

А в XVI веке французский эссеист Монтень писал, что любой мужчина, влюблённый в свою жену, был настолько тупым человеком, что никто другой не мог его полюбить.

Даже в обществах, где ценилась супружеская любовь, пары должны были держать её под строгим контролем. Во многих культурах публичное проявление любви между мужем и женой считалось неприличным. Римлянин был исключён из сената за то, что поцеловал жену на глазах у дочери. Плутарх признал, что наказание было несколько суровым, но указал, что все знали, что целовать жену на глазах у других «позорно».

Из деревни в город: как индустриализация изменила институт брака

Индустриализация и урбанизация стали причиной ещё одного витка в брачной истории человечества. «Городской воздух освобождал», в том числе от жёсткой социальной иерархии и традиционного разделения обязанностей. Свободы, предоставляемые рыночной экономикой, нашли своё отражение в новых политических и философских идеях, отстаивающих права личности. К концу XVIII века личный выбор стал постепенно заменять выбор родителей. Брак постепенно стал рассматриваться как личные отношения между двумя людьми, а не как одно звено в более широкой системе политических и экономических союзов. Изменились и роли мужей и жен. По мере того как экономическое производство перемещалось от домашнего хозяйства к фабрике, мужья и жены из «товарищей по ярму» становились «родственными душами». Тем не менее на этом этапе продолжали негативно относиться к мезальянсам, поскольку актуальным всё ещё оставался вопрос наследования, особенно для представителей более высокой прослойки общества. Традиционный уклад с договорными браками также сохранялся в сельской местности, где жители старались распоряжаться своим имуществом осторожно и дальновидно, так что можно говорить, что только городской средний класс смог первым вступить в новую эру семейной жизни. Экономически брак трансформировался в союз кормильца-мужа и домохозяйки-жены, поскольку оплата женского труда все еще была низкой и многие социальные пути были недоступны незамужним женщинам.

Брак как манифест

XX век с мировыми войнами и крупными вооруженными конфликтами, а также с появляющимися в медиа либеральными установками дал брачующимся ещё больше свободы. На место жесткой иерархии пришла высокомобильная структура, защищаемые законом личные свободы, равенство мужчин и женщин перед законом. Брак не перестаёт быть процедурой, закрепляющей имущество супругов внутри семьи, однако для многих людей он становится в том числе манифестом, подтверждающим право на свободную любовь.

С середины XX века и по сей день брак остается полем боя для этнических и сексуальных меньшинств. Так, в США заключение смешанных межрасовых браков стало возможным только в 1967 году, а однополые браки на сегодняшний день имеют законную силу только в 28 странах мира.

Феминистское движение борется с необходимостью брака по умолчанию, прописанной в культурном коде. Стефани Кунц в своей книге пишет, что в 1978 году 25% американцев всё ещё считали, что люди, оставшиеся одинокими по своему выбору, «невротичны» или «аморальны», тогда как большинство считало так в 1950-х годах. К 1979 году 75% населения считали аморальным иметь статус матери-одиночки. В 1960-х и 1970-х годах лавина правовых реформ расширила права детей, рожденных вне брака, и незамужних матерей. Устранение различия между законностью и незаконностью ослабило влияние брака на политические и экономические права и обязанности людей.

К многообразию доступных человеку на сегодняшний день браков прибавились в том числе открытые и полиаморные браки. В связи с тем что западная культура мононормативна, как пишет автор книги «Полиамория. Свобода выбирать» Маша Халеви, формы брачных отношений, в которых присутствует кто-то, кроме мужа и жены, воспринимаются негативно. Однако на сегодняшний день, когда супружеские отношения в большей степени означают моральную поддержку и принятие супругами друг друга, а также совместное воспитание детей, полиаморные союзы всё чаще появляются в медиа и обсуждаются как будущая приемлемая форма брака.

Сегодня, когда говорят об институте брака, часто упоминают высокий процент разводов и задолженности супругов друг перед другом. Несмотря на всю любовь и тёплые чувства, которые супруги вкладывают в союз при вступлении в брак, гарантировать защищённость обеих сторон и общих детей возможно с помощью грамотно составленных брачных контрактов. Аналогичные документы доступны парам, которые предпочтут оставаться в гражданском браке.