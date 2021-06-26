Почему добропорядочные граждане с удовольствием смотрят триллеры с расчленёнкой, а ярые либералы порой ловят себя на ксенофобии? И можно ли предотвратить подобные «мыслепреступления»? Об этом написала Джена Пинкотт на сайте Psychology Today, а T&P перевели основные тезисы.

Каждый из нас иногда ловит себя на неправильных, пугающих или мерзких мыслях. Склониться над милым младенцем и вдруг подумать: «Я могу легко размозжить ему череп». Утешать друга, пережившего крах в личной жизни, и тайно смаковать унизительные детали его рассказа. Ехать с родственниками в машине и в деталях представлять себе, как вы теряете управление и выезжаете на встречную полосу.

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Чем настойчивее мы пытаемся отвлечься от этих идей, тем навязчивее они становятся и тем хуже мы себя чувствуем. Это нелегко признать, но мы действительно получаем удовольствие от примитивных острых ощущений и чужого несчастья. Люди поразительно плохо владеют собственными чёрными мыслями: мы не контролируем ни их длительность, ни содержание.

В 1980-х в своём знаменитом эксперименте Эрик Клингер попросил добровольцев в течение недели записывать свои мысли каждый раз, когда звучит сигнал специального устройства. Учёный установил, что в течение 16-часового дня человека посещают около 500 непреднамеренных и навязчивых идей, длящихся в среднем 14 секунд. Хотя большую часть времени наше внимание занято повседневными делами, 18% от общего количества мыслей доставляют человеку дискомфорт и отмечаются как плохие, злые и неполиткорректные. И ещё 13% можно описать как совершенно неприемлемые, опасные или шокирующие — это, например, мысли об убийствах и извращениях. Карл Юнг, швейцарский психоаналитик, одним из первых серьёзно заинтересовался чёрными мыслями. В своей работе «Психология бессознательного» (1912) он описал теневую сторону личности — вместилище греховных желаний и животных инстинктов, которые мы обычно подавляем.

Как формируется тёмная сторона личности? С точки зрения нейробиологии часть когнитивных процессов формирует то «я», с которым мы привыкли себя идентифицировать, — благоразумное, нормальное, логичное, — в то время как другие процессы служат толчком для развития тёмного, иррационального сознания, где рождаются навязчивые образы и идеи.

По теории Клингера, древний предсознательный механизм в нашем мозге постоянно ищет в окружающем мире потенциальные источники опасности. Информация о них, обходя сознание, передаётся в виде эмоциональных сигналов, которые и вызывают нежелательные мысли. Сэм Харрис, нейробиолог, считает, что эти мысли случайны и совершенно неуправляемы: хотя человек и обладает сознанием, он не может полностью контролировать свою психическую жизнь.

Мрачные и пугающие мысли

Людям неловко признавать, что их привлекают зловещие и мерзкие истории: считается, что это удел фриков и извращенцев. Любители кровавых триллеров, фотоподборок с жертвами ДТП или заспиртованных эмбрионов имеют пониженную способность к эмпатии. Тридцать лет назад Марвин Цукерман, профессор Делавэрского университета, определил, что некоторые люди больше других подвержены жажде острых ощущений. При столкновении с чем-то ненормальным и ужасным люди с таким типом личности больше возбуждаются — это можно установить, измерив электродермическую активность.

Тяга к нездоровым и жутким вещам может быть и полезной. Как утверждает Эрик Уилсон, психолог, мысли о страданиях других позволяют нам нейтрализовать деструктивные эмоции, не причиняя вред себе и другим. Они могут даже приводить в состояние благоговения: «Я могу по-новому ощутить ценность моей собственной жизни, — пишет Уилсон, — ведь я сам и моя семья живы и здоровы!»

Мысли о сексуальных извращениях

Многие из нас считают самыми отвратительными мысли, связанные с сексуальными табу: нет ничего хуже, чем поймать себя на фантазии о чём-то аморальном или противозаконном.

Хорошая новость: лёгкое возбуждение ничего не значит. Ли Баер, клинический психолог, профессор медицинской школы Гарвардского университета, утверждает, что возбуждение — естественная реакция организма на внимание: «Попробуйте подумать о ваших гениталиях и убедить себя, что ничего не чувствуете». Если у вас промелькнула мысль об изнасиловании или сексе с несовершеннолетним, это вовсе не значит, что вы собираетесь воплотить эту идею в жизнь. Все люди думают о сексе, но не все фантазии стоит воспринимать буквально. У женских эротических фантазий о подчинении и изнасиловании есть своё логическое объяснение. Исследователи Университета Северного Техаса установили, что 57% женщин когда-либо чувствовали возбуждение, фантазируя о насильственном сексуальном акте с собой в роли жертвы. Это можно объяснить стремлением женщины быть желанной — настолько, что мужчина не может себя контролировать. Другое объяснение — прилив эндорфинов, которые активнее поступают в кровь из-за ускоренного сердцебиения, сопровождающего чувство страха и отвращения. Воображаемая ситуация принуждения позволяет дать свободу тайным «порочным» желаниям, не испытывая чувства вины. Фантазии об изнасиловании, остающиеся под надёжным контролем нашего сознания, никак не связаны с желанием быть изнасилованной в реальной жизни.

Неполиткорректные мысли

Ненавистный голос в голове, который включается, когда в поле вашего внимания появляется «другой» — будь то человек в инвалидной коляске, женщина в чадре, ярко одетый транссексуал или иностранец с непривычным цветом кожи. Этот голос, который вы изо всех сил заглушаете, ставит под сомнение адекватность, поведение, способности и вообще наличие человеческих качеств у «других».

Марк Шаллер, психолог из Университета Британской Колумбии, считает, что такие мысли вызывает примитивный защитный механизм, сформировавшийся на заре человечества, когда чужаки по определению были источником угрозы. Механизм «психологического иммунитета», однако, не оправдывает современные проявления нетерпимости — фэт-шейминг, ксенофобию, религиозные предрассудки или гомофобию.

Хорошая новость состоит в том, что автоматически возникающие неполиткорректные мысли можно преодолеть: психологи советуют перестать думать о том, насколько вежливым и непредвзятым считают вас окружающие, и сконцентрироваться на личности человека, с которым вы общаетесь.

Злорадные мысли

Когда мы слышим в новостях, что какую-то девушку поймали пьяной за рулём и арестовали, нас это не трогает. Но если этой девушкой оказывается Пэрис Хилтон, мы чувствуем странное злобное удовлетворение, которое немцы называют «shadenfreude» (буквально «радость от вреда»).

Норман Фезер, австралийский психолог, (Университет Флиндерс), доказал, что нас больше радует неудача кого-то выдающегося, нежели провал человека, равного нам по статусу. Когда успешные люди оступаются, мы чувствуем себя более умными, прозорливыми и уверенными в себе. Возможно, так проявляется наше внутреннее стремление к справедливости. Но откуда тогда берётся чувство стыда? По словам Ричарда Смита, профессора, автора книги The Joy of Pain, нет смысла корить себя за эту банальную эмоциональную реакцию. Чтобы преодолеть приступ злорадства, надо представить себя на месте жертвы или сконцентрироваться на собственных достижениях и достоинствах, ведь лучшее противоядие от зависти — благодарность.

Жестокие и кровожадные мысли

Вы спокойно режете лук у себя на кухне, и вдруг в голове мелькает мысль: «Что, если я зарежу жену?» Если бы мысли об убийстве считались преступлением, большинство из нас признали бы виновными. По данным психолога Дэвида Басса (Техасский университет в Остине), 91% мужчин и 84% женщин когда-либо представляли себе, как они сталкивают человека с платформы, душат подушкой своего партнёра или жестоко избивают члена семьи.

Исследователь предложил радикальное объяснение: так как наши предки убивали, чтобы выжить, они передали нам предрасположенность к убийству на уровне генов. Наше подсознание всегда хранит информацию об убийстве как о возможном способе решения проблем, связанных со стрессом, властью, ограниченными ресурсами и угрозой безопасности.

Однако в большинстве случаев мысли о насилии не предшествуют реальному насилию, а, наоборот, его блокируют. Душераздирающие картины, которые рисует мозг, заставляют нас проанализировать ситуацию, прежде чем действовать. Сценарий проигрывается в воображении, включается префронтальная кора, и жуткая мысль исчезает.

Но что происходит с тёмными мыслями, когда мы их подавляем?

Дилемма гидры

Мысли, которые мы пытаемся подавить, становятся навязчивыми. Это напоминает сражение с Лернейской гидрой: вместо отрубленной головы отрастают новые. Когда мы стараемся о чём-то не думать, мы только об этом и думаем. Мозг постоянно проверяет себя на наличие запретной мысли, и она снова и снова всплывает в сознании, пока чувство стыда и отвращение к себе отвлекают нас и ослабляют силу воли.

Мучительный процесс подавления могут усугубить депрессия и стресс. Чем больше усилий мы тратим на борьбу с навязчивой идеей, тем больше времени нужно для восстановления и отдыха. У людей, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством, борьба с нежелательными мыслями может отнимать по несколько часов в день. Никто из нас не может полностью контролировать своё сознание. Как писал Карл Юнг, мы не управляем теневым «я», не создаём тёмные мысли и желания по своей воле — а значит, не можем и предотвратить их появление.

Доктор Баер рекомендует буддистский метод радикального принятия: при появлении нежелательной идеи надо постараться воспринять её как просто мысль, без глубинного смысла и скрытого значения. Не надо осуждать себя или сопротивляться — просто дайте мысли уйти. Если она вернётся, повторите ещё раз.

Другой способ отпустить навязчивую идею — записать её на бумаге и уничтожить. Это помогает дистанцироваться от неприятной мысли, а потом и буквально от неё избавиться. Ещё может сработать «эффект двери» — физическое перемещение в другую комнату помогает мозгу переключиться на новую тему и сбросить краткосрочные воспоминания. Для сложных случаев существует радикальный подход: не отпускать пугающие мысли, а, наоборот, до конца проигрывать их в воображении во всех подробностях. Что действительно важно в тёмных мыслях? Значение, которое мы им придаём. Мы можем воспринимать неприятные мысли как ценные объекты для исследования — подсказки, которые дарит нам теневое «я». Анализируя его проявления, мы лучше понимаем окружающих и самих себя. Мрачная, мерзкая и неудобная мысль становится источником вдохновения. Как пишет Эрик Уилсон, люди с развитым воображением могут превращать деструктивные идеи в топливо для умственного и эмоционального развития.

Отец аналитической психологии Карл Юнг вёл дневник, который был впоследствии опубликован под названием «Красная книга». В дневнике Юнг фиксировал тревожные образы и идеи родом из бессознательного, в том числе свою встречу с метафорическим Красным Всадником. Присутствие Всадника неприятно для Юнга, но исследователь вступает с незнакомцем в диалог: они разговаривают, спорят и даже танцуют. После учёный испытывает необыкновенный прилив радости, ощущает согласие с собой и миром. «Я уверен, что этот красный человек был дьяволом, — пишет Юнг, — но это был мой собственный дьявол».