В Минской области определили лучших милиционеров ППСМ и ОМОН. Среди них сотрудники Слуцкого РОВД

В четверг, 24 июня, на базе УВД состоялся смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников патрульно-постовой службы и ОМОН УВД, пишет УВД Миноблисполкома.

Патрульным и бойцам ОМОН предстояло демонстрировать свои знания и умения в различных сложных ситуациях, выдержать экзамен по знанию законодательства, огневой, физической и медицинской подготовке.

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В личном первенстве среди сотрудников ППСМ лучшим стал сержант милиции Егор Бородич, милиционер взвода ППСМ Слуцкого РОВД. Он же стал и лучшим водителем.

В командном зачёте победу одержала команда взвода ППСМ Слуцкого РОВД, второе место у взвода ППСМ Дзержинского РОВД, третье — у роты ППСМ Борисовского РУВД.