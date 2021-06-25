Виктор Владысик, лесоруб, работающий в Слуцком лесхозе, вместе со своей женой спас женщину и ребёнка. Публично он об этом не говорил, но Сергей Каминский, лесничий Гольчицкого лесничества, не смог скрыть гордости за коллегу, пишет МЛЫН.BY.

Однажды Виктор Владысик отправился по делам в Несвиж. Там он услышал крики о помощи и увидел горящую машину. Вместе с женой они бросились к авто, где находились женщина с ребёнком.

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«Скорее всего, они очень сильно испугались, просто сидели и были буквально парализованы от страха. Жена вытащила из машины женщину, а я ребёнка», — рассказал Виктор.

Мужчина получил ожог левого предплечья. Пострадали правая кисть, левая сторона лица и левое ухо, лоб.