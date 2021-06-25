ФК «Слуцк» сыграет на выезде против ФК «Рух» (Брест). Прогноз на матч

В воскресенье, 27 июня, в рамках 14-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» сыграет на выезде против брестского «Руха». Начало игры в 18 часов. Матч пройдёт на стадионе ОСК «Брестский» (Брест).

Накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

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ФК «Рух» (Брест). Команда, в отличие от другого брестского клуба «Динамо», располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 25-ю баллами в активе. По ходу текущего сезона мы получили «тёмную лошадку», которая уверенно держится в верхней половине турнирной таблицы. За «Рух» играют экс-чемпионы брестского «Динамо» Павел Савицкий, Роман Юзепчук, Денис Лаптев и форвард из Сенегала Диалло Абдулайе. С таким крепким составом команда сможет навязать свою игру нашим футболистам.

ФК «Слуцк». Стоит отметить, что «Слуцк» никогда не обыгрывал «Рух». В прошлом сезоне команды сыграли два матча: один завершился вничью (1:1), во втором брестский клуб нанёс случчанам разгромное поражение, забив 5 мячей.

И сейчас, судя по составу нашего соперника и учитывая набранный ход в чемпионате, одержать победу в матче будет для «бело-синих» проблематично.

Ожидание от матча. Из-за плотного графика и участия команд в Кубке Беларуси сделаем прогноз на «низовой тотал». Тем более случчане провели хороший первый тайм против солигорского «Шахтёра» в прошлом матче. Прогноз на матч — тотал забитых голов меньше 2.5. Второй прогноз — футболисты «Руха» забьют мяч на своём поле.

Коэффициенты БК «Марафон»: победа Рух Брест — 1.40, победа Слуцк — 6.75, ничья — 4.55.