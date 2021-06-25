Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

В четверг, 25 июня, в Слуцке максимальная температура воздуха в тени составила +35,3°C. Пока это самый жаркий день июня. «Кур'ер» вместе со Слуцким РОЧС съездил на два технических водоёма недалеко от города — карьеры около деревень Заболоть и Камора, где любят отдыхать случчане.

За город выбрались после 15.00. Вначале приехали на карьер между деревнями Городище, Заболоть и Прощицы. Когда-то здесь был асфальтобетонный завод, сейчас просто добывают песок. Отдыхающих мало.

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Дмитрий Щербаченя, начальник пожарной аварийно-спасательной части № 2 Слуцкого РОЧС, рассказывает отдыхающим, что

в Слуцком районе официальных мест для купания только два — пляж в 11-м городке и водохранилище Рудня. В остальных водоёмах купаться запрещено;

раз уж люди приехали на водоём, то обязаны соблюдать все правила поведения на воде;

ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки, потому что это может привести к трагедии. По статистике, большинство утонувших были пьяны;

ни в коем случае нельзя не оставлять детей без присмотра;

надувные матрацы не являются плавательными средствами.

И желает отдыхающим хорошо провести время.

Случчанин, который приехал на карьер купаться со своими двумя детьми, рассказывает, что когда был подростком, то на пляже в 11-м городке спас маленькую девочку, которая тонула в реке. Её родители в это время распивали алкоголь на пляже. Поэтому мужчина говорит, что очень внимательно следит за своими детьми.

Дальше отправились на Камору. Там людей больше, но сильный ветер и очень пыльно. Есть молодые мамы с детьми.