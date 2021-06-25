В четверг, 25 июня, в Слуцке максимальная температура воздуха в тени составила +35,3°C. Пока это самый жаркий день июня. «Кур'ер» вместе со Слуцким РОЧС съездил на два технических водоёма недалеко от города — карьеры около деревень Заболоть и Камора, где любят отдыхать случчане.

За город выбрались после 15.00. Вначале приехали на карьер между деревнями Городище, Заболоть и Прощицы. Когда-то здесь был асфальтобетонный завод, сейчас просто добывают песок. Отдыхающих мало.

Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)
Фотографии: Ольга Паздерина
Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

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Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

Дмитрий Щербаченя, начальник пожарной аварийно-спасательной части № 2 Слуцкого РОЧС, рассказывает отдыхающим, что

  • в Слуцком районе официальных мест для купания только два — пляж в 11-м городке и водохранилище Рудня. В остальных водоёмах купаться запрещено;
  • раз уж люди приехали на водоём, то обязаны соблюдать все правила поведения на воде;
  • ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки, потому что это может привести к трагедии. По статистике, большинство утонувших были пьяны;
  • ни в коем случае нельзя не оставлять детей без присмотра;
  • надувные матрацы не являются плавательными средствами.
  • И желает отдыхающим хорошо провести время.

Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

Случчанин, который приехал на карьер купаться со своими двумя детьми, рассказывает, что когда был подростком, то на пляже в 11-м городке спас маленькую девочку, которая тонула в реке. Её родители в это время распивали алкоголь на пляже. Поэтому мужчина говорит, что очень внимательно следит за своими детьми.

Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

Дальше отправились на Камору. Там людей больше, но сильный ветер и очень пыльно. Есть молодые мамы с детьми.

Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)

Подростком спас девочку из реки. Как жители Слуцка отдыхают на запрещённых для купания водоёмах (рейд со спасателями)