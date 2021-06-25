Средняя зарплата в Слуцком районе уменьшилась на 13,7 рубля

По данным Белстата, средняя зарплата за май в Слуцком районе составила 1 157,1 рубля. Это на 13,7 рубля меньше, чем в апреле. Все соседние районы остались в плюсе.



Напомним, что за апрель зарплата на Случчине увеличилась почти на 100 рублей Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».