«Льняное платье можно купить рублей за 90−100». Как я сходила на «Слуцкі кірмаш» и что там увидела

«Слуцкі кірмаш» традиционно разместился в Молодёжном центре: как внутри «дворца», так и снаружи. Нельзя сказать, что народу там много, но покупатели есть. В основном это люди среднего возраста.

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Больше всего покупателей у палатки с обувью, женщины разбирают макасины и босоножки по 40 рублей.

Смотрят случчане и х/б трикотаж. Футболки — от 12 рублей. Одежду торговцы привезли из Гомеля, Бреста, Гродно, есть и Солигорск. Льняное платье можно купить рублей за 90−100.

В отделе с панамами и летними шляпами на удивление пусто. Панамы из ткани в среднем стоят 10−15 рублей.

Несколько покупателей выбирали постельное бельё. К примеру, комплект двуспальный стоит 44 рубля.

Обратила внимание на вечные сумки из плащёвки, как в советские времена. Стоят они всего 2,5 рубля, а носиться будут вечно.

Есть тут и бижутерия. У витрины с металлическим украшениями, иммитирующими драгметаллы, народу больше. А вот возле бус, колье, браслетов из поделочных камней и перламутра покупателей меньше. Хотя товар оригинальный (колье из бисера с ракушкой на фото стоит 15 рублей).

«Слуцкі кірмаш» работает завтра последний день.

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