После того, как «Кур'ер» опубликовал режим работы фонтана, с редакцией связалась Олеся Крукович, директор Слуцкого парка. Она попросила рассказать жителям, что лучше не стоит лишний раз лезть в воду.

Олеся Крулович пояснила, что в воду фонтана добавляется дезинфицирующее вещество. Оно убивает бактерии и приостанавливает цветение. Без этого вещества воду в фонтане пришлось бы чистить ежедневно. Большого вреда это средство не принесёт, но если у кого-то аллергия на хлор, то лучше избегать контакта с водой. Лучше не опускать ноги и руки в фонтан, а тем более не стоит пить из него воду.