К каким изменениям готовиться, в том числе и жителям Слуцка, читайте в обзоре «Кур'ера».

С 1 июля зарплаты бюджетников будут считать по-новому

Согласно Указу Президента № 482, доля премирования в объёме стимулирующих выплат работникам бюджетных организаций увеличивается с 5% до 20%. На эти цели будут направлять неиспользованные средства из общего фонда оплаты труда, в том числе неиспользованные в январе-июне текущего года.

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В частности, с июля работникам системы здравоохранения отменят надбавку за высокие достижения в труде. Вместо этого для них введут новую компенсирующую выплату — базовую доплату. Кроме того, у медиков ликвидируют максимальное ограничение надбавки (не более 200% оклада) за сложность и напряжённость, а также увеличат надбавку за обеспечение показателей деятельности бюджетной организации для руководителей медучреждения (с 100% до 200% оклада).

В сфере культуры отменится надбавка за высокие профессиональные и творческие достижения в труде, но введётся надбавка за высокие профессиональные и творческие достижения в работе, сложность и напряжённость труда. Она составит от 5% до 25% суммы оклада работника.

За характер труда работникам государственных СМИ на выплату премии могут направляться средства в размере до 50% суммы окладов этих работников.

Изменения также коснутся сотрудников сферы образования, спорта и туризма и т. д.

Изменится порядок обмена валют

С 9 июля вступает в силу постановление, которое регламентирует проведение валютных операций. Например, при передаче денег кассиру клиент даёт согласие на условия операции, отображённые на табло. И если курсы валют изменятся после передачи денег, операция будет проводиться по курсу, действовавшему до корректировок данных.

Юридическим лицам разрешат рассчитываться наличными белорусскими рублями с другими юридическими лицами — нерезидентами страны (если речь идёт о сумме до 2900 рублей).

Кроме того, Нацбанк получает право запретить продажу и покупку валюты или ввести налог на неё. В нормативном документе прописано, что единственным поводом для такого шага может стать «угроза экономической безопасности».

С 9 июля без специального разрешения Нацбанка наши граждане смогут покупать недвижимость и акции за рубежом, становиться учредителями предприятий там. Нужно будет только уведомить Нацбанк, ранее требовалось разрешение.

Принудительный сбор для должников

С 15 июля вводится минимальный принудительный сбор для должников в Беларуси.

По информации Минюста, базовое правило определения размера сбора не изменится. Вместе с тем установлен его минимальный размер, который не зависит от суммы задолженности. Размер принудительного сбора останется на прежнем уровне. Он по-прежнему составляет 10% суммы. Но его минимальный размер не может быть менее 0,5 базовой величины.

Ограничивать в праве управления транспортом будет судебный исполнитель

Согласно изменениям, внесённым в Закон Республики Беларусь «Об исполнительном производстве», которые вступят в силу с 15 июля 2021 года, из компетенции суда в компетенцию судебного исполнителя переходят полномочия для принятия мер по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения права должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами и права на охоту.

Временное ограничение права на выезд из Республики Беларусь остаётся в компетенции суда.

Станет больше рычагов влиять на рекламу

С 8 июля вступают в силу изменения, внесённые в Закон «О рекламе».

Среди наиболее важных новшеств закона, которые касаются белорусских обывателей, следующие:

становление обязанности рекламодателя и рекламораспространителя прекратить доставку рекламы в почтовый ящик по первому требованию его владельца;

запрет на доставку рекламных материалов похоронных бюро в абонентские почтовые шкафы или индивидуальные почтовые ящики (за исключением печатных СМИ, содержащих рекламу) без получения предварительного согласия владельцев данных почтовых ящиков (в письменной или электронной форме;

введение запрета на рекламу нетабачных никотиносодержащих изделий и жидкостей для электронных систем курения, за исключением рекламы на сайтах их производителей и импортёров;

запрет на распространение рекламы по телефону без получения предварительного согласия абонента на получение рекламы. Такое согласие должно быть оформлено в письменной или *запрет на превышение уровня звука рекламы и сообщения о её последующей трансляции над уровнем звука транслируемой программы, которая прерывается рекламой.

Сигареты подорожают

С 1 июля в Беларуси традиционно подорожают сигареты, но не всех марок и производителей.

Подорожание коснётся многих марок, судя по опубликованному МНС документу. Вырастут цены на сигареты фабрик «Неман», «Табак-инвест» и импортёра «Беларусьторг». «Интер Тобакко» повышать цены не будет.

Цены на сигареты вырастут в среднем на 5−15 копеек в зависимости от марки.