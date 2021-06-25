Вчера в микрорайоне «Чехова» в Слуцке пропадало электричество. Вот почему

В четверг‚ 24 июня‚ в редакцию «Кур'ера» написала случчанка Анастасия: «Буквально пару минут назад возле 45 дома на „Чехова“ что-то как будто взорвалось и пропало электричество». Подачу электроэнергии вскоре восстановили. О том, почему пропал свет, рассказал Сергей Зеневич, начальник Слуцкого ГРЭС, пишет «Слуцкi край».

Отключение света произошло из-за повреждения кабельной вставки на трансформаторной подстанции. Пока подача электроэнергии обеспечивается за счёт резервных связей. Ремонт кабельной вставки на подстанции проведут в ближайшее время.

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