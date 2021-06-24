Жительница Слуцка: В кабинетах начальников - рай, в цехах - пекло, а в магазине - вместо воды холодное пиво

Много ли человеку нужно для счастья? Оказывается, нет. С тех пор как началась эта адская жара, я счастлива, потому что на градуснике в моём жилище даже в полдень +22 градуса. Без кондиционера и вентилятора.

Я пишу про это не для того, чтобы похвалиться. Нет. Ведь в подавляющем большинстве случчан эта жара выматывает похуже, чем болезни, голод и холод.

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Почти все мои знакомые просто «вешаются» от жары. Одни живут в общежитии на «Сахарном». Их комнаты — на солнечной стороне. Поэтому жить и отдыхать после работы им сейчас приходится при температуре +32−34. Если это можно назвать отдыхом.

Работают они, кстати, в цехах, где тоже весь день +32. В рабочей робе, которую по технике безопасности не сменить на лёгкий сарафан или шорты.

Ещё одни знакомые живут на Чехова, на 10-м этаже. «Мы с ума сходим от духоты и жары, — говорят они. — Готовы уже за любые деньги установить кондиционер».

Много рассказывать не надо о том, как тяжело переносить такую не свойственную для наших краёв погоду. Все от этого страдают.

Меня удивляет другое. Почему в таких ситуациях, когда асфальт плавится под ногами, мы — от руководства предприятий до различных служб — почти ничего не делаем, чтобы помочь друг другу пережить эту аномалию?

В цехах, по словам знакомых, нет кулеров с водой, как нет и дополнительных перерывов для отдыха (между прочим, при такой жаре положен сокращённый рабочий день по Трудовому кодексу). Но начальство такие мелочи, наверное, не волнуют. Может, потому что в их кабинетах свежо от кондиционеров или вентиляторов.

Удивляет, когда видишь рабочих на самом солнцепёке — по плану предприятия надо вот здесь срочно сломать забор. Но ведь можно его сломать через неделю, когда будет +23. А пока организовать иную работу, чтобы люди на солнце не получали тепловые удары. В таких ситуациях думаешь, а куда смотрят медики, санслужба, стандарты, инспекция по труду, когда видят вот такое отношение к людям и их здоровью, и сплошные нарушения норм и условий труда?

Торговля тоже как-то подводит. Вчера в 6 вечера забежали в магазин в центре Слуцка, чтобы купить 0,5 простой воды. Нету! Пивом в любых ёмкостях все холодильники забиты! А воды нет. Бери 1,5 литра или 5. Или пива 0,5 холодненького. Но наши дети пиво ещё не пьют.

Помню, в былые годы, когда на город опускалась жара, коммунальщики по утрам поливали улицы города. Это было здорово — идти на работу в свежей чистой прохладе! Понимаю, что сейчас в бюджете каждая копейка на счету, вода, топливо — дорогие.

Но люди, которые вынуждены работать такой жарой полный рабочий день, чтобы, кстати, пополнять этот самый бюджет, заслужили хоть какую-то заботу, понимание и участие!

ПИШИТЕ. Как вы спасаетесь в такую жару? В каких условиях работаете? Своё мнение вы можете оставить в комментарии к этой публикации или сообщить его здесь.

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