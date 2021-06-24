В четверг‚ 24 июня‚ в 20.02 в редакцию «Кур'ера» написала случчанка Анастасия: «Буквально пару минут назад возле 45 дома на „Чехова“ что-то как будто взорвалось и пропало электричество».

После этого ещё пять человек из этого микрорайона сообщили‚ что у них пропал свет.

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Одна жительница написала‚ что лифтёры всех спасают. Муж девушки ехал в лифте‚ когда пропал свет. Молодого человека уже вызволили. По словам случчанки‚ работники «Лифтсервиса» рассказали‚ что во время отключения электроэнергии застряло много людей. Электроэнергию подключили примерно в 20.45. Об этом «Кур'еру» сообщили читатели. Оперативно взять комментарии у служб не удалось.

В среду‚ 23 июня‚ в некоторых домах микрорайона электричества на было примерно с 23.00 до 23.45. Об этом «Кур'еру» сообщили жители.