Жители 12-го городка пожаловались в редакцию на генератор около «Копеечки», который гудит и днём, и ночью. По словам местных, из-за шума они не могут спать. Почему пока нельзя решить эту проблему, «Кур'еру» ответили директор магазина и в электросетях.



Татьяна Озёрная, директор магазина «Копеечка», рассказала «Кур'еру», что в воскресенье, 20 июня, произошла авария. «В понедельник мы пришли на работу, половина магазина была обесточена, как и половина дома. Нам сказали, что произошёл обрыв кабеля в двух местах. Наш магазин не запитали, потому что не хватает мощности.

Вчера (в среду, 23 июня. — Прим. ред.) нашли только один обрыв. Поэтому мы были вынуждены подключиться к генератору. И сегодня нам пообещали, что приедут искать второй обрыв", — сказала руководитель торгового объекта.

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Татьяна Озёрная добавила, что жители уже подходили к ней. «Понимаю, что это кошмар, но магазин обесточен. Сказала, жалуйтесь в „Кур'ер“, райисполком. Чем больше жалоб, тем быстрее сделают. Считаю, что это аварийная ситуация».

Как пояснил «Кур'еру» Сергей Зеневич, начальник Слуцкого ГРЭС, аварии не было. Из-за жары идёт большой расход электроэнергии на холодильное оборудование. Мощности на дом не хватает, поэтому магазин подключил генератор. Сейчас специалисты подключают дополнительный кабель. Электросети просят жителей немного подождать.

По информации собственных источников «Кур'ера», ситуация неоднозначная. Специалист, знакомый с ней, рассказал, что дом № 7 раньше питали два кабеля. Потом остался только один, который не выдержал жары и перегорел. Жилой дом запитали, но электроэнергии на магазин не хватает, поэтому прокладывают новый кабель. А позже сделают ещё один, чтобы такая ситуация не повторялась.