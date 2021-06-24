В Кобрине мужчину судили за ограбление 6-летней давности. Его вычислили по старым потожировым следам

В суде Кобринского района рассмотрели уголовное дело 55-летнего М. Его обвиняли в разбойных нападениях с проникновением в жилище, которые случились в 2015 году. Об этом сообщает прокуратура.

По версии обвинения, М. проникал в дома людей, применял насилие и, угрожая убийством, отнимал деньги и имущество. Преступления не получалось раскрыть 6 лет. Но благодаря современным возможностям эксперты-генетики установили геном М. в потожировых следах, которые он оставил на орудии преступления в 2015 году.

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Суд признал М. виновным и приговорил к 7,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор вступил в законную силу.