В Михейки (Бокшицкий сельсовет) мы попали неслучайно. «Кур`ер» сюда пригласила одна из читательниц после того, как прочла репортаж про Придирки. Не поленились — и съездили посмотреть. Тем более что находится деревня совсем близко — всего в 7 км от Слуцка.

Сколько существуют Михейки, жители не знают, однако, откуда пошло название, помнят. Когда-то в этой местности жил дед Михей. У него была своя небольшая лавка, в которой он продавал продукты. И когда люди шли к нему, то говорили: «Я к Михейке». Постепенно вокруг его дома начали строиться дома, и название закрепилось.

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Раньше в Михейках была школа. Потом её закрыли, а в здании оборудовали библиотеку-клуб. Местные жители приходили туда смотреть фильмы, а потом оставались ещё и на танцы.

Сейчас в деревне из общественных мест только магазин. Пока мы общались с продавцом, у неё то и дело рассчитывались люди. Кто за мороженым, кто за напитками, а кто за хлебом — магазин пользуется спросом.

Рядом с деревней протекает Случь, к которой недавно прокосили, как говорят местные, «доступ». Жителям хочется, чтобы реку почистили и сделали там пляж. Ведь для этого больших затрат не надо.

Михейки находятся рядом со Слуцком. И если бы власти сделали пляж, то он явно пользовался бы популярностью. Ведь добраться сюда можно и на пригородном автобусе.

Деревня очень ухоженная. Везде скошена трава, высажены цветы. Видно, что жители стараются для любимых Михеек.

Читательница, которая пригласила нас в гости, хочет, чтобы местная власть обратила своё внимание на деревни и сёла Слуцкого района. Потому что их нужно возрождать, а не забывать, сказала она.

От себя добавлю, что у Михеек есть одна проблема — дорога. Местным хочется комфортно ходить и ездить, а не убивать машины или сбивать ноги, идя по гравийке.

ПИШИТЕ. Нам интересно знать историю вашей малой родины, общаться с разными людьми, которые там родились и выросли. Если вы хотите рассказать про вашу родную деревню (неважно, большая она или маленькая), пишите нам.