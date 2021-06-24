Подростки снимают колпачки с автомобилей и хвастаются «уловом» в TikTok. В Слуцкой милиции предупредили об ответственности

Этот так называемый «тренд» означает «скручивать ниппели с колёс чужих автомобилей». Желательно красивые, чтобы подписчики оценили, сообщили «Кур'еру» в Слуцком РОВД.

В милиции отметили, что у видео с демонстрациями «улова» десятки тысяч просмотров. Данный «тренд», от которого могут пострадать обе стороны, докатился и до Беларуси.

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«Напоминаем, что, согласно статье 11.1 КоАП РБ, мелкое хищение имущества путём кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, хищения путём использования компьютерной техники, а равно попытка такого хищения — влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин, или общественные работы, или административный арест», — добавили в РОВД.